HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Recién comienza el 2026 y ya se investiga a 3 oficiales y a 6 subalternos PNP por corrupción

Fiscales anticorrupción los acusan de haber cometidos presuntos delitos de concusión y cohecho, en dos hechos distintos registrados en Lima y Moquegua. El año pasado 1456 efectivos pasaron al retiro, de ellos 570 fueron por actos de corrupción.

Policía investigado en Moquegua. Foto: Ministerio Público.
Policía investigado en Moquegua. Foto: Ministerio Público.

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú por la judicialización de nueve uniformados, entre ellos un coronel, un teniente y un alférez, así como seis subalternos, por los presuntos delitos de concusión y de cohecho.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ambos casos –descubiertos en apenas dos semanas del 2026- forman parte de dos procesos de investigación que realiza la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Nos encontramos ante prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo mediante las cuales efectivos policiales no sólo brindaban cobertura a actividades ilícitas, sino que también intervenían activamente en su organización y su direccionamiento", aseguró a La República uno de los fiscales a cargo de un caso.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público en uno de los casos fueron detenidos el coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; y el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo.

PUEDES VER: Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

lr.pe

También los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

Para el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte ellos habrían intervenido de forma irregular a dos ciudadanos en Lurín, a quienes intentaron 'sembrarles' droga y luego les habrían solicitado dinero para liberarlos.

larepublica.pe

Según la investigación, los policías intervinieron a las víctimas a quienes les quitaron su vehículo y luego los subieron a un patrullero para llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron 'sembrarles' drogas y otras especies.
Ante la negativa de los ciudadanos por la detención se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio les dijo "que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y sería él quien habría pedido S/ 3.000 para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían sido forzados a pagar el dinero, por lo que, posteriormente, uno de ellos procedió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

OTROS TRES CORRUPTOS

En el otro caso, personal del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua allanó la comisaría de Ciudad Nueva, en el distrito de Pacocha, y realizó la detención preliminar judicial de otros tres miembros de la Policía Nacional por el delito de cohecho.

Se trata del teniente PNP Eduard Chaiña, del superior PNP Mario Coapaza y del suboficial PNP Carlos Miranda.

Según una denuncia, ellos habrían intervenido de forma irregular a un conductor a la altura del puente Pacocha, utilizando un alcoholímetro cuyo uso no estaba autorizado y exigiendo el pago de una suma de dinero tras acusarlo de conducir el vehículo en estado de ebriedad.

PUEDES VER: Comandante y capitán PNP son acusados de cobrar S/ 5 mil a suboficiales para no cambiarles de puesto

lr.pe

La suma inicial solicitada habría sido de dos mil soles, pero luego fue reducida a 1.000 soles, entregados en efectivo (S/ 500) y mediante el aplicativo de una billetera digital (S/ 500), según se señala en la denuncia.

DEPURAN A MALOS EFECTIVOS

Hay que tener en cuenta que el año pasado el gobierno ejecutó el pase al retiro de 1.456 efectivos, de los cuales 570 enfrentan acusaciones por corrupción. Así lo dieron a conocer el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP Óscar Arriola.

También se informó que la Insectoría General de la PNP impuso 4.188 sanciones en todos los niveles jerárquicos.

Muchos de los agentes habrían incurrido en capturas ilegales, extorsión a detenidos, manipulación de informes y vínculos con estructuras delincuenciales, todo con el fin de obtener beneficios personales.

Las graves irregularidades fueron descubiertas gracias a las denuncias presentadas por agraviados, y a una serie de investigaciones lideradas por el Ministerio Público o descubiertas por la propia Policía.

larepublica.pe

Se evidenció que algunos de los implicados realizaron detenciones arbitrarias, sin sustento legal, para ‘sembrar’ drogas y armas.

Para ocultar sus actuaciones irregulares, los agentes habrían alterado informes, con el fin de dar apariencia de legalidad a las capturas y procedimientos.

PUEDES VER: Crimen de empresario destapó a Los Piratas, una banda mixta de policías y civiles

lr.pe

Muchos de estos malos efectivos han sido expulsados de la institución, según el grado de participación, por delitos como concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

MIENTRAS TANTO…

Y, mientras, cada vez más se descubren actos de corrupción, la Contraloría detectó que 1.730 vehículos policiales están inoperativos, 1.823 computadoras están malogradas, hay falta de chalecos antibalas y muchas comisarías permanecen deterioradas.

Se encontró, además, 2.582 comisarías en “situaciones adversas”, Durante el operativo nacional, los auditores constataron que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos policiales, lo cual afecta la ejecución de los servicios de patrullaje y los operativos; además, limita la capacidad para prevenir la delincuencia, las faltas y los delitos.

Notas relacionadas
Detienen a seis policías investigados en San Martín de Porres por "sembrar" droga y exigir dinero dinero para liberación

Detienen a seis policías investigados en San Martín de Porres por "sembrar" droga y exigir dinero dinero para liberación

LEER MÁS
Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 casos son por corrupción

LEER MÁS
Juez carlos lindo ordenó nueve meses de prisión preventiva para una efectivo policial por presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial

Juez carlos lindo ordenó nueve meses de prisión preventiva para una efectivo policial por presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

Liberan a ciudadano peruano arrestado en Venezuela por el régimen chavista

LEER MÁS
Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

LEER MÁS
Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

LEER MÁS
José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

José Domingo Pérez no descarta renunciar a la Fiscalía: "Podría darse en caso la situación de maltrato se extienda"

LEER MÁS
Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

Gobierno contrató a empresa que no fabrica avión Antonov An-74

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025