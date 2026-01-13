HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Crímenes no paran: sicarios asesinan a balazos a hombre a bordo de su auto en el Callao

Peritos de criminalística, miembros del serenazgo y efectivos policiales llegaron al lugar para certificar el deceso del hombre, quien fue víctima de varios disparos.

Las autoridades desconocen el móvil del crimen que deja un hombre sin vida
Las autoridades desconocen el móvil del crimen que deja un hombre sin vida | Composición LR | Difusión

Un hombre, aún no identificado, fue asesinado mientras se encontraba dentro de su auto, de placa D5T-266, color negro, en la calle César Vallejo N° 278, Urb. Juan Pablo II, en la provincia constitucional del Callao, alrededor de las 8:12 p. m. Según el reporte policial, la víctima recibió varios impactos de bala por parte de sicarios, quienes huyeron de la escena tras cometer el crimen.

El informe de las autoridades señala que fueron alertados vía telefónica sobre la presencia de un hombre herido por disparos de arma de fuego (PAF). De inmediato, se dispuso el desplazamiento del personal de la Subgerencia de Serenazgo en coordinación simultánea con la Central de Emergencias de la Policía Nacional y una ambulancia municipal.

TE RECOMENDAMOS

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

lr.pe

Hombre asesinado dentro de su vehículo

La unidad del Serenazgo constató la presencia de efectivos policiales, quienes realizaron la verificación de los hechos en la zona del crimen. Según la información preliminar, el incidente sería un atentado con un arma de fuego, aunque aún no se ha esclarecido el móvil del crimen.

La Policía Nacional confirmó que la víctima no presentaba signos vitales. Las diligencias del caso están a cargo de la PNP - CIA La Legua. Además, al lugar de los hechos se apersonaron la DIRINCRI y la Fiscalía para la identificación respectiva de la víctima.

Al cierre de esta nota, el equipo de análisis de información de la Central de Emergencias verificó la existencia de imágenes de videovigilancia que podrían haber captado el momento del incidente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredor Rosado del ATU conectará el Callao en tres carriles segregados: estaría listo en 3 meses

Corredor Rosado del ATU conectará el Callao en tres carriles segregados: estaría listo en 3 meses

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

LEER MÁS
No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto anunciaron tras reunión con el Ejecutivo

No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto anunciaron tras reunión con el Ejecutivo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es engañoso que Piero Corvetto no haya sido ratificado como jefe de la ONPE por la JNJ: actualmente se desempeña en el cargo

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: sigue AQUÍ el partido

Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Sociedad

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Golpe a la banda criminal Centurión en Pataz: caen 14 presuntos integrantes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025