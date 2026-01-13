Crímenes no paran: sicarios asesinan a balazos a hombre a bordo de su auto en el Callao

Las autoridades desconocen el móvil del crimen que deja un hombre sin vida | Composición LR | Difusión

Un hombre, aún no identificado, fue asesinado mientras se encontraba dentro de su auto, de placa D5T-266, color negro, en la calle César Vallejo N° 278, Urb. Juan Pablo II, en la provincia constitucional del Callao, alrededor de las 8:12 p. m. Según el reporte policial, la víctima recibió varios impactos de bala por parte de sicarios, quienes huyeron de la escena tras cometer el crimen.

El informe de las autoridades señala que fueron alertados vía telefónica sobre la presencia de un hombre herido por disparos de arma de fuego (PAF). De inmediato, se dispuso el desplazamiento del personal de la Subgerencia de Serenazgo en coordinación simultánea con la Central de Emergencias de la Policía Nacional y una ambulancia municipal.

Hombre asesinado dentro de su vehículo

La unidad del Serenazgo constató la presencia de efectivos policiales, quienes realizaron la verificación de los hechos en la zona del crimen. Según la información preliminar, el incidente sería un atentado con un arma de fuego, aunque aún no se ha esclarecido el móvil del crimen.

La Policía Nacional confirmó que la víctima no presentaba signos vitales. Las diligencias del caso están a cargo de la PNP - CIA La Legua. Además, al lugar de los hechos se apersonaron la DIRINCRI y la Fiscalía para la identificación respectiva de la víctima.

Al cierre de esta nota, el equipo de análisis de información de la Central de Emergencias verificó la existencia de imágenes de videovigilancia que podrían haber captado el momento del incidente.

