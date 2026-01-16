HOYSuscripcion LR Focus

Hombre muere arrollado por tren tras quedarse dormido en vía férrea en Chaclacayo

El cuerpo de la víctima quedó atrapado bajo el tren, lo que provocó la suspensión del tránsito ferroviario. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y la visibilidad en la zona.

Un sujeto fue arrollado por un tren cuando se quedó dormido en una vía férrea ubicada en Chaclacayo.
Un sujeto fue arrollado por un tren cuando se quedó dormido en una vía férrea ubicada en Chaclacayo.

Un hombre murió instantáneamente tras ser arrollado por un tren de la empresa Ferrocarril Central Andino, luego de quedarse dormido en una vía férrea en Chaclacayo. A pesar de los ruidos de la bocina e intentar frenar, el sujeto no logró levantarse a tiempo para salvar su vida. El fatal accidente ocurrió cerca de las 3:00 a.m.

El medio de transporte se dirigía a la sierra central con vagones vacíos para trasladar minerales a Lima. El conductor del tren fue llevado a una comisaría cercana para las respectivas investigaciones. Tras quedar el cuerpo de la víctima atrapado bajo la estructura del convoy, se suspendió el tránsito de trenes durante algunas horas.

Según declaró Guillermo Díaz, responsable de seguridad corporativa de la empresa ferroviaria, a América TV, la visibilidad en la zona podría haberse visto reducida por la presencia de áreas verdes que bordean la vía férrea.

lr.pe

Víctima sería conocida en el vecindario de Chaclacayo

El hecho generó conmoción entre los vecinos del distrito, quienes señalaron que la persona fallecida sería conocida en el vecindario. Al parecer se trataría de Kikín, un vendedor de periódicos, aunque hasta el momento no ha sido identificada oficialmente. Los residentes que presenciaron las diligencias expresaron su pesar por lo ocurrido y solicitaron que se garantice una sepultura digna para la víctima.

Díaz informó que, en caso de que algún familiar se presente, la empresa asumirá los gastos correspondientes. "Estamos a la espera de que algún pariente lo identifique para establecer contacto", señaló Díaz. Mientras tanto, la comisaría de Chaclacayo ha solicitado los registros de la caja negra del tren con el fin de determinar la velocidad a la que se desplazaba al momento del accidente.

lr.pe

Vecinos del sector demandaron mejoras urgentes en la iluminación del tramo ferroviario que atraviesa el distrito. Según indicaron, la deficiente potencia de las luminarias incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en horas de la madrugada.

