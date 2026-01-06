Sorteo de la Kábala en vivo hoy 6 de enero 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del martes 6 de enero. | Foto: composición LR

El sorteo de La Kábala de este marte 6 de enero vuelve a generar expectativa entre miles de participantes a nivel nacional, atentos a la posible jugada ganadora. El popular juego de Intralot mantiene un atractivo Pozo Buenazo de S/ 5.340,121, monto que refuerza el interés del público. Revisa los resultados completos de esta popular lotería del Perú.

¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala?

La Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional.