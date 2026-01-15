HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos hombres se salvan de ser arrastrados por huaico en Arequipa

Varones fueron sorprendidos por ingreso del caudal generado por las lluvias, pero fueron rescatados por agentes de la Policía. Senamhi señaló que precipitaciones continuarán en la región.

Los afectados fueron rescatados y auxiliados por la Policía. Foto: Composición LR / PNP
Los afectados fueron rescatados y auxiliados por la Policía. Foto: Composición LR / PNP

Las precipitaciones del último miércoles 14 de enero activaron las quebradas o torrenteras en la ciudad de Arequipa. Esta situación puso en riesgo a dos hombres que, al momento del ingreso de las aguas, estaban dentro de la quebrada. Felizmente fueron rescatados a tiempo por agentes de la Policía.

El hecho se registró cerca de las 5.30 p.m., en la torrentera de la avenida Venezuela, a la altura del Parque Industrial. A esa hora, un equipo policial que patrullaba por la zona escuchó el llamado de auxilio de los dos varones quienes estaban dentro de la torrentera en medio del caudal.

De inmediato, el personal policial efectuó un operativo de rescate, retirando a las dos personas del cauce. Luego fueron trasladados al Hospital Goyeneche para su atención. No se descarta que los varones hayan estado en la torrentera consumiendo licor u otra sustancia.

Vuelos se reanudan

La lluvia en diferentes zonas de la región Arequipa también afectó las vías de comunicación. El miércoles 14 de enero se cancelaron más de 10 vuelos en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón debido a la neblina. Este jueves ya se reanudó la operación.

Además, un tramo de la Panamericana Sur en el distrito de Cháparra (Caravelí) fue afectado por un huaico. La administración del Terminal Terrestre de Arequipa informó que la circulación por la zona es lenta, aunque las rutas hacia Lima siguen operando con normalidad.

lr.pe

Lluvias continuarán

La lluvia del miércoles 14 en la ciudad de Arequipa fue calificada como moderada, según explicó el especialista de Senamhi, José Luis Ticona. El meteorólogo detalló que en la urbe mistiana llovió un promedio de 12 litros por metro cuadrado en un lapso aproximado de 6 horas.

Asimismo, volvió a nevar en zonas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, aunque en menor proporción al martes 13. Así, en Imata (provincia de Caylloma) la nieve alcanzó un espesor de 2 centímetros.

Ticona recordó que el aviso de las precipitaciones está vigente hasta el viernes 16 de enero, donde se pueden presentar fenómenos similares.

La Municipalidad Provincial de Arequipa todavía no emitió un consolidado de los daños generados por la lluvia del miércoles. De forma preliminar, se conoce que 3 casas en Cayma reportaron inundaciones.

