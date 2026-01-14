Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Distrital de Miraflores registraron el ataque. Créditos: Wilder Pari / La República.

Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Distrital de Miraflores registraron el ataque. Créditos: Wilder Pari / La República.

La guerra entre bandas extranjeras habría regresado a la ciudad de Arequipa. Una balacera registrada la última medianoche dejó indicios de un nuevo enfrentamiento, generando temor entre los vecinos del distrito de Miraflores.

El hecho ocurrió a las 00.25 horas del 14 de enero en la calle 8 de la urbanización Felipe Santiago Salaverry, con el ataque a balazos contra una vivienda y un vehículo (no hubo heridos). Se contaron más de quince disparos.

TE RECOMENDAMOS PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Tumbas de víctimas de la pandemia quedaron fuera de nuevo cementerio municipal en Arequipa

Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad Distrital de Miraflores registraron el ataque. Dos sujetos llegan al lugar a bordo de una motocicleta, luego uno desciende y abre fuego, al mismo tiempo graba con un celular.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Rafael Casani, en la vivienda atacada reside un ciudadano venezolano, quien también sería dueño del auto.

Orientales estarían detrás del ataque

Horas después de atentado, circuló en redes sociales un video del atentado grabado por el atacante. Según la narración, sería una advertencia de violencia de Los Orientales contra Los Gallegos.

"Esta es la real vieja escuela de Los Orientales, toda secuela de Gallego que quede por la ciudad busque manera de 'pirarse' porque los vamos a eliminar", dice el sujeto que realiza los disparos.

Cabe recordar que ambas organizaciones criminales protagonizaron enfrentamientos mortales los últimos años por el control de negocios ilícitos, como el préstamo gota a gota, la venta de drogas y la prostitución.

Terminó breve período de paz

Casani recordó que el distrito de Miraflores estuvo por buen tiempo libre de este tipo de incidentes. Refirió que el último hecho de violencia fue el 6 de diciembre del 2024, cuando hubo un caso de sicariato. La mayoría de estos episodios se concentraban en la zona de La Alameda.

El gerente de Seguridad Ciudadana pidió a los vecinos del distrito ser más cuidadosos al alquilar sus inmuebles. Mientras tanto, desde la Divincri no se ofreció una versión oficial sobre el hecho, solo se indicó que estaban en investigaciones.