Sociedad

Huaicos y nevadas afectan diferentes zonas de la región Arequipa: cancelan vuelos por nebina

Activación de quebradas por precipitaciones afectó vías en provincias de Caravelí y Castilla. Precipitaciones seguirán hasta el viernes


En la sierra alta de la región Arequipa se reportaron nevadas en zonas por encima de los 4.800 msnm. Créditos: COER Arequipa
En la sierra alta de la región Arequipa se reportaron nevadas en zonas por encima de los 4.800 msnm. Créditos: COER Arequipa

La temporada de precipitaciones en la región Arequipa se manifestó con huaicos y nevadas en diferentes puntos. Desde Senamhi se indicó que el temporal puede prolongarse hasta el viernes 16 de enero.

Las precipitaciones en la zona costera afectaron sobre todo a la provincia de Caravelí. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la principal afectación fue en el distrito de Cháparra. La entidad informó que se activaron huaicos en los centros poblados de Arasqui, La Victoria, Pueblo Viejo, Pampahuara, Caramba, Achanizo y el sector de Quirhua.

El COER también informó que en Cháparra resultó afectada la infraestructura del colegio Nuestra Señora del Pilar. Todavía se están evaluando los daños.

Asimismo en Caravelí, se reportó el ingreso de un huaico en el sector de Pueblo Viejo, en el distrito de Chala, afectando un tramo de la Panamericana Sur. Esto dejó el paso vehicular restringido.

Mientras que en la provincia de Castilla, los huaicos afectaron al distrito de Choco, sobre todo en los sectores de Llanca, Ucuchachas, Kengo Moco y el Centro Poblado de Choco. El tránsito vehicular en estas zonas también quedó interrumpido.

Nevadas en la zona alta

En la sierra alta de la región Arequipa se reportaron nevadas en zonas por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Senamhi reportó esta mañana que la zona de Pillones (provincia de Caylloma) amaneció cubierta de un manto blanco.

Precipitaciones continuarán

Por otro lado, la ciudad de Arequipa (capital del departamento) soportó una lluvia moderada que duró casi 8 horas, entre la noche del 13 de enero y la madrugada del 14 de enero. Según la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Arequipa, se espera un panorama similar esta tarde.

El aviso de Senamhi señala que la alerta de lluvias en la zona costera de Arequipa estará vigente hasta el jueves 15 de enero, con un nivel de alerta amarilla (moderada). En caso de la sierra, se proyecta que las precipitaciones duren hasta el viernes 16 de enero, con una alerta naranja (fuerte).

Cancelan vuelos en aeropuerto de Arequipa por neblina

Este martes 14 de enero se cancelaron vuelos programados en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa. Esto debido a una densa neblina que impide el aterrizaje y despegue de los aviones.

Los vuelos empezaron a cancelarse desde las 11.30 a.m. Al momento se han cancelado 5 vuelos de salida con destino a Lima, mientras que otros 6 arribos desde la capital corrieron la misma suerte.

Según informó personal del aeropuerto, la rehabilitación de los vuelos está sujeta al clima. Sin embargo, la brumosidad empeoró esta tarde en la ciudad de Arequipa, con el inicio de una llovizna.

Vuelos empezaron a cancelarse desde las 11:30 de este miércoles 14 de enero. Créditos: Wilder Pari / La República.<br><br>

Vuelos empezaron a cancelarse desde las 11:30 de este miércoles 14 de enero. Créditos: Wilder Pari / La República.

