¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

Gremios de transporte anuncian nueva fecha para el paro en Lima y Callao. | La República | Foto: Francisco Erazo

Frente a la ola de inseguridad, ataques y asesinatos contra transportistas, el gremio de conductores de Lima y Callao confirmó que el paro de sus actividades se realizará este miércoles 14 de enero desde las 00:00 horas. Así lo informó el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, tras una reunión con el presidente de la República, José Jerí.

“No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días. Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público”, enfatizó Ojeda durante una conferencia de prensa desarrollada este 12 de enero.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que aproximadamente 22.000 unidades dejarán de operar para la fecha mencionada. "Hay un clamor popular. Por ello nos hemos juntado todos los gremios de Lima y se ha movido la fecha, entendiendo este pedido y reclamo al derecho a la vida", precisó.

37 asesinatos la primera semana de enero: transportistas entre las principales víctimas

El 2025 se consolidó como uno de los años con mayor tasa de homicidios desde 2017, al cerrar con la alarmante cifra de 2.236 crímenes. En lo que va de 2026, según el Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, durante la primera semana del año se registraron 37 asesinatos en todo el país, de los cuales 10 ocurrieron en Lima y 5 en el Callao.

Hasta el momento, de acuerdo con datos oficiales, en menos de dos semanas se habrían contabilizado más de 50 homicidios, la mayoría perpetrados con armas de fuego. En ese contexto, el 2025 cerró con alrededor de 56 choferes asesinados y más de 60 ataques armados contra el sector del transporte público. Lejos de revertirse, esta situación se ha agravado en los primeros días de 2026, periodo en el que ya se han registrado al menos cinco homicidios de conductores de taxis, mototaxis y unidades de transporte público.

Esposa de transportista baleado increpó a Jerí:¿Quién me apoya a mí?”

Asimismo, tras la reunión entre el gremio del transporte y el presidente de la República, en los exteriores del terminal terrestre de la empresa Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho, una mujer logró atravesar el cerco de seguridad y acercarse al mandatario para exigirle acciones concretas ante el ataque a balazos del cual fue víctima su esposo. Asimismo, solicitó ayuda económica para afrontar el tratamiento médico del agraviado.

“Acá no hay familia. Algunos amigos, compañeros han apoyado, debo toda esta cantidad. ¿Quién me apoya a mí? ¿Quiénes le van a dar comida a mi, a mi hijo, a sus hijos de mi pareja?”, manifestó.

“Mi marido todavía no trabaja por más de cuatro meses, cinco meses. Lo balearon. Lo balearon. Y no es justo”, afirmó. También añadió que intentó ubicar a José Jerí en otras ocasiones, pero no logró exponer su caso. “Fui a buscarlo hasta el Congreso. No pude conseguirlo, no pude llegar”, enfatizó.

