Sociedad

Encuentran cuatro cadáveres en tan solo una semana en Arequipa

Cada vez que la Policía halla algún cuerpo sin vida o restos, familiares de desaparecidos acuden con la esperanza de identificarlos. Entre las víctimas hay tres jóvenes y un adulto mayor.

Entre las víctimas hay tres jóvenes y un adulto mayor. Foto: Mirelia Quispe, La República
Entre las víctimas hay tres jóvenes y un adulto mayor. Foto: Mirelia Quispe, La República

En los últimos siete días, antes de Navidad, la población de Arequipa fue testigo de una seguidilla de hallazgos de cuerpos sin vida en distintos distritos. En menos de una semana, se encontraron a cuatro personas sin vida. Ante cada alerta, familiares que buscan a sus seres queridos, algunos desde hace semanas o años, se acercan para identificarlos. Sin embargo, en algunos casos no logra reconocer a sus seres queridos, lo que prolonga aún más su angustia.

Una madre, entre lágrimas, expresó: "Mi hijo se perdió desde la pandemia. Pensé que era el joven que fue encontrado en el río, pero no coinciden las características. Se llama Joel Antonio, mi hijo. No sé si sigue vivo o muerto".

Tres jóvenes y un adulto mayor son las víctimas

Hace cuatro días, se encontró el cadáver de un joven en el río Chili, bajo el puente Bolognesi. Según la fiscalía, el cuerpo tenía aproximadamente ocho horas de fallecido en ese momento. Sin embargo, en el lugar llegaron dos familias buscando a sus seres queridos, sin éxito, pensando que podía ser alguno de ellos.

Hace cinco días, encontraron el cuerpo de Daril Jeremi, un joven motociclista de 27 años. Según las investigaciones, fue aparentemente asesinado por un amigo cercano. Fue visto por última vez el 13 de diciembre, y días después su cuerpo, con heridas, fue hallado en una zona agreste de la vía Costanera. Daril era muy querido por sus amigos motociclistas, quienes acudieron con sus vehículos al cementerio para despedirlo.

El tercer caso ocurrió el 21 de diciembre, cuando fue encontrado el cuerpo de un adulto mayor buscado desde hace mucho tiempo. Solo quedaron restos óseos —un cráneo, un fémur y algunos huesos menores— que estaban en una cuneta de una asociación rural llamada Los Girasoles, en la Zona B, a las afueras del distrito de Miraflores.

El último hallazgo fue el de un joven, Kevin Castillo, de 25 años, encontrado cerca del puente Huarangal, en el distrito de Alto Selva Alegre. Su cuerpo, en estado de descomposición y con un golpe muy fuerte, fue localizado en un lugar muy agreste, causando un gran impacto en su familia.

