Judicialidad

Jueza previene violencia sexual en unidades de transporte público

La jueza Patricia Posadas destacó que estas conductas son delitos sancionados con prisión, mientras que la campaña contó con el apoyo de la Policía Nacional y transportistas locales.

La campaña de sensibilización se realizó en el Centro Histórico de Arequipa y brindó orientación a usuarios y transportistas sobre la prevención del acoso sexual.

Con el objetivo de prevenir la violencia sexual y promover una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo, el Módulo Penal de Violencia de Arequipa desarrolló una campaña de sensibilización dirigida a usuarios del transporte público de la ciudad.

Durante la jornada, el equipo del Módulo explicó el protocolo de atención ante casos de tocamientos indebidos y acoso sexual en las unidades de transporte, brindando información clara sobre los canales de denuncia para atención a las víctimas.

La actividad buscó fortalecer la cultura de prevención y el ejercicio de los derechos de las personas usuarias del servicio.

La jueza Patricia Posadas Larico del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado, informó que este tipo de conductas constituye delito y es sancionado con pena privativa de la libertad, conforme al marco legal vigente.

La jornada informativa se concretó en la calle Ayacucho, del Centro Histórico de Arequipa, logrando brindar orientación a pasajeros y transportistas de más de 80 unidades vehiculares.

La campaña contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de los inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quienes reforzaron las acciones de orientación y control en las unidades intervenidas. Asimismo, participaron el administrador del Módulo Penal de Violencia, Pavel Ibarra Quispe, junto a psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo de la institución.

