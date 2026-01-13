Jueza previene violencia sexual en unidades de transporte público

La campaña de sensibilización se realizó en el Centro Histórico de Arequipa y brindó orientación a usuarios y transportistas sobre la prevención del acoso sexual.

La campaña de sensibilización se realizó en el Centro Histórico de Arequipa y brindó orientación a usuarios y transportistas sobre la prevención del acoso sexual.

Con el objetivo de prevenir la violencia sexual y promover una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo, el Módulo Penal de Violencia de Arequipa desarrolló una campaña de sensibilización dirigida a usuarios del transporte público de la ciudad.

Durante la jornada, el equipo del Módulo explicó el protocolo de atención ante casos de tocamientos indebidos y acoso sexual en las unidades de transporte, brindando información clara sobre los canales de denuncia para atención a las víctimas.

La actividad buscó fortalecer la cultura de prevención y el ejercicio de los derechos de las personas usuarias del servicio.

La jueza Patricia Posadas Larico del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado, informó que este tipo de conductas constituye delito y es sancionado con pena privativa de la libertad, conforme al marco legal vigente.

La jornada informativa se concretó en la calle Ayacucho, del Centro Histórico de Arequipa, logrando brindar orientación a pasajeros y transportistas de más de 80 unidades vehiculares.

La campaña contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de los inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quienes reforzaron las acciones de orientación y control en las unidades intervenidas. Asimismo, participaron el administrador del Módulo Penal de Violencia, Pavel Ibarra Quispe, junto a psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo de la institución.