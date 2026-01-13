Ladrones salieron del edificio por la puerta principal sin levantar sospechas. Créditos: Wilder Pari / La República.

Un médico de la ciudad de Arequipa sufrió el robo de cerca de 200 mil soles de su departamento, luego de que ladrones ingresaron al domicilio aprovechando que el profesional se hallaba fuera. Los malhechores se llevaron dinero en efectivo y joyas.

El hecho ocurrió la noche del lunes 12 de enero en un departamento del edificio Carpe Diem, en el distrito de Cayma. Según las pesquisas policiales, los delincuentes ingresaron sin problemas al edificio y subieron hasta el quinto piso para ingresar al departamento del galeno.

Según la denuncia, el médico llegó a su domicilio en horas de la noche y notó que la puerta estaba abierta. Al revisar el interior del departamento, notó que faltaban 89 mil soles en efectivo y joyas valorizadas en 110 mil soles. Estos bienes estaban dentro de un armario.

Se fueron con lo robado como si nada

Una vez con su botín, los ladrones salieron del edificio por la puerta principal, como si fueran visitantes o residentes. No se descarta que haya estado siguiendo al milímetro los movimientos del galeno.

La denuncia fue asentada en la comisaría de Cayma y las investigaciones pasaron a manos de la Divincri. Este martes 13 de enero, detectives realizaron las pesquisas para hallar pistas que den con los responsables.