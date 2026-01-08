HOYSuscripcion LR Focus

Trabajo en Arequipa: Sedapar lanza convocatoria con 82 vacantes con sueldos de hasta S/3.900

¿Buscas trabajo en Arequipa? Entidad abrió convocatoria laboral para egresados y titulados. Revisa los requisitos y fechas para la inscripción.

Sueldos de hasta S/3.900 para egresados y titulados.
Sueldos de hasta S/3.900 para egresados y titulados. | Foto: La República

Oportunidad laboral en ArequipaSedapar presenta una convocatoria de trabajo disponible en la región sureña. Dicha oferta laboral está dirigida a una amplia variedad de profesionales, quienes podrían percibir sueldos que oscilan entre S/2.500 y S/3.900. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta oportunidad.

Convocatoria Sedapar 2026: ¿cuáles son las profesiones solicitadas y qué grado académico se requiere?

Las especialidades que se requieren para dicha convocatoria son Administración, Comunicación, Construcción, Contabilidad, Derecho, Economía, Gasfitería, Informática, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería de seguridad, Ingeniería de sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Industrial, Ingeniería informática, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, Mantenimiento, Mecánica, Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Secretariado, entre otras.

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Islay, según IGP

Es importante saber que esta oportunidad laboral de Sedapar está dirigida a egresados, bachilleres y titulados técnicos o universitarios. La convocatoria de trabajo estará vigente hasta el día 22 de enero del 2026.

Convocatoria en Sedapar 2026: ¿cuáles son los puestos laborales disponibles?

  • Especialista de Gestión y Control
  • Operario de Servicios Generales
  • Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Operario de Mantenimiento Electromecánico
  • Operario de Mantenimiento
  • Analista de Sistemas Comerciales
  • Especialista de Sistemas de Información Geográfica
  • Inspector de Conexiones Domiciliarias
  • Ingeniero Proyectista
  • Especialista de Producción
  • Profesional Supervisor de Obras
  • Ingeniero de Producción
  • Operario de Planta de Agua Potable (3 plazas)
  • Operario de Mantenimiento de Planta de Agua Potable
  • Operario de Operación y Mantenimiento de Planta de Agua Potable
  • Guardián Operario de Fuentes Subterráneas (3 plazas)
  • Auxiliar Administrativo
  • Profesional de Tratamiento de Aguas Residuales – Control de Procesos
  • Operario de Mantenimiento Electromecánico
  • Operario de Planta de Aguas Residuales
  • Operario de Mantenimiento de Planta de Aguas Residuales (4 plazas)
  • Ingeniero Proyectista (1 plaza adicional visible fuera de departamento específico)
  • Técnico de Programación y Validación
  • Conductor Operario
  • Operario de Medidores (Aferición y Contrastación), entre otros. Revisa AQUÍ la lista detallada.

Sedapar: ¿cuál es el sueldo ofrecido?

Los sueldos oscilan entre S/2.500 y S/3.900, dependiendo del cargo al que se postule. Cabe resaltar que el tipo de contrato es indeterminado. Para más información de cada puesto, haz clic en este enlace.

¿Cómo postular a Sedapar?

  • La inscripción de postulantes se realiza en la sede central de Sedapar, ubicada en la calle Virgen del Pilar 1701, de 8.00 a. m. a 3.00 p. m.
  • Se deben presentar los requisitos solicitados. Por ejemplo, declaraciones juradas, CV, formatos, entre otros. La inscripción de postulantes será hasta el 22 de enero.
