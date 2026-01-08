Trabajo en Arequipa: Sedapar lanza convocatoria con 82 vacantes con sueldos de hasta S/3.900

Sueldos de hasta S/3.900 para egresados y titulados. | Foto: La República

Oportunidad laboral en Arequipa. Sedapar presenta una convocatoria de trabajo disponible en la región sureña. Dicha oferta laboral está dirigida a una amplia variedad de profesionales, quienes podrían percibir sueldos que oscilan entre S/2.500 y S/3.900. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta oportunidad.

Convocatoria Sedapar 2026: ¿cuáles son las profesiones solicitadas y qué grado académico se requiere?

Las especialidades que se requieren para dicha convocatoria son Administración, Comunicación, Construcción, Contabilidad, Derecho, Economía, Gasfitería, Informática, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería de seguridad, Ingeniería de sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Industrial, Ingeniería informática, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, Mantenimiento, Mecánica, Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Secretariado, entre otras.

Es importante saber que esta oportunidad laboral de Sedapar está dirigida a egresados, bachilleres y titulados técnicos o universitarios. La convocatoria de trabajo estará vigente hasta el día 22 de enero del 2026.

Convocatoria en Sedapar 2026: ¿cuáles son los puestos laborales disponibles?

Especialista de Gestión y Control

Operario de Servicios Generales

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Operario de Mantenimiento Electromecánico

Operario de Mantenimiento

Analista de Sistemas Comerciales

Especialista de Sistemas de Información Geográfica

Inspector de Conexiones Domiciliarias

Ingeniero Proyectista

Especialista de Producción

Profesional Supervisor de Obras

Ingeniero de Producción

Operario de Planta de Agua Potable (3 plazas)

Operario de Mantenimiento de Planta de Agua Potable

Operario de Operación y Mantenimiento de Planta de Agua Potable

Guardián Operario de Fuentes Subterráneas (3 plazas)

Auxiliar Administrativo

Profesional de Tratamiento de Aguas Residuales – Control de Procesos

Operario de Mantenimiento Electromecánico

Operario de Planta de Aguas Residuales

Operario de Mantenimiento de Planta de Aguas Residuales (4 plazas)

Ingeniero Proyectista (1 plaza adicional visible fuera de departamento específico)

Técnico de Programación y Validación

Conductor Operario

Operario de Medidores (Aferición y Contrastación), entre otros. Revisa AQUÍ la lista detallada.

Sedapar: ¿cuál es el sueldo ofrecido?

Los sueldos oscilan entre S/2.500 y S/3.900, dependiendo del cargo al que se postule. Cabe resaltar que el tipo de contrato es indeterminado. Para más información de cada puesto, haz clic en este enlace.

¿Cómo postular a Sedapar?