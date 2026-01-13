HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: capturan a dos ciudadanos venezolanos vinculados a presunta venta de drogas

Ambos ciudadanos integrarían la banda Los Powers de Oriente. La Policía reportó un incremento de intervenciones a extranjeros involucrados en delitos con drogas.


La intervención se realizó frente al Parque Zonal. Créditos: PNP.
En Iquitos, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron detenidos durante un operativo policial contra el microtráfico. Se trata de Clovis Félix Coronado Barreto, alias 'Papagayo' y Ana Emperatriz Sierra Rodríguez, alias 'La dura', quienes fueron intervenidos cuando presuntamente vendían droga en la vía pública.

La intervención se realizó en las inmediaciones de las calles Yavarí y Amazonas, frente al Parque Zonal, en el distrito de Iquitos. Según información policial, ambos extranjeros formarían parte de la presunta banda Los Powers de Oriente, dedicada a la microcomercialización de drogas en distintos puntos del centro.

Los agentes del Grupo Terna de la Región Policial Loreto incautaron aproximadamente medio kilo de marihuana, además de cuatro balanzas digitales, una licuadora, una olla de aluminio, bolsas transparentes e instrumentos utilizados para el fraccionamiento y venta de la droga. También se decomisaron dos celulares, una motocicleta y 210 soles.

Las autoridades informaron que la droga y los objetos incautados fueron trasladados como evidencia a la unidad especializada, mientras que los dos ciudadanos venezolanos quedaron detenidos para continuar con las investigaciones correspondientes. Esta intervención también contó con la participación del Ministerio Público.

En los últimos meses, la Policía ha reportado un incremento de intervenciones a ciudadanos extranjeros involucrados en delitos como la venta de drogas en Iquitos.

