HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo

Tras el incendio se registraron 86 personas damnificadas que lo perdieron todo. Entre los damnificados se encuentra una mujer con anemia severa que perdió todos sus medicamentos al intentar salvar a sus hijos durante el siniestro.

Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo
Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo | Foto: Yazmín Araujo/La República.

Durante madrugada de este martes 30 de enero, un voraz incendio consumió 16 viviendas en la calle Las Flores del asentamiento humano 15 de noviembre, en el distrito de Belén, en Iquitos. El siniestro dejó 16 viviendas calcinadas y a 24 familias –86 persona– en la calle a un día de celebrarse el Año Nuevo.

La emergencia generó pánico entre los vecinos, quienes perdieron la mayor parte de sus pertenencias tras la rápida propagación de las llamas.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Según las autoridades, la mayoría de las viviendas eran de material rústico, lo que habría avivado el fuego y facilitado su rápida expansión. Los bomberos lograron controlar el incendio tras intensas labores de enfriamiento y luego de asegurar el perímetro para evitar una posible reactivación con el pasar de las horas

24 familias quedaron damnificadas tras incendio. Foto: Yazmín Araujo/La República.

24 familias quedaron damnificadas tras incendio. Foto: Yazmín Araujo/La República.

PUEDES VER: Hallan a joven sin vida y vecinos incendian cantinas clandestinas en Juliaca

lr.pe

Damnificados relatan que lo perdieron todo

En conversación con La República, Margarita Torres, una de las damnificadas, relató que padece anemia severa y que durante el siniestro se quemaron todos sus medicamentos. “Lo primero que hice fue salvar a mis dos menores hijos”, expresó.

Su esposo, en un acto desesperado, logró poner a salvo a su perrita Huambra, lanzándola por la ventana del segundo piso de su vivienda, construida de material rústico y ella junto a sus hijos lograron agarrarla para que no se lastime, aunque parte de su pelaje se quemó en el incendio, sin causarle mayores daños.

Otra afectada narró que despertó con su casa en llamas y que solo pudo salir con la ropa que llevaba puesta. “No pude salvar nada, ni siquiera mis gallinas”, dijo, visiblemente afectada.

Testimonios similares se repitieron entre las familias, muchas de las cuales lo perdieron todo en cuestión de minutos. Ante ello, algunas personas se acercaron a donarles ropa, agua y comida, mientras quienes no fueron afectados están brindando asilo y el uso de los servicios higiénicos en sus viviendas. Sin embargo, el apoyo es insuficiente para la cantidad de afectados.

Como primera medida de apoyo, se anunció la entrega de alimentos para niños, adultos y adultos mayores afectados por la emergencia. Se espera que en las próximas horas él armado de carpas y la dotación de materiales de construcción. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre las causas del incendio, mientras Defensa Civil continúa con la evaluación de daños para canalizar ayuda a las familias damnificadas en Belén.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Loreto: balsa con 2.000 turistas colapsó durante paseo navideño

Loreto: balsa con 2.000 turistas colapsó durante paseo navideño

LEER MÁS
Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

LEER MÁS
Iquitos: policías con disfraces navideños decomisan productos pirotécnicos

Iquitos: policías con disfraces navideños decomisan productos pirotécnicos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

LEER MÁS
Reportan como desaparecido a ingeniero de sistemas que laboraba en hospital del Minsa

Reportan como desaparecido a ingeniero de sistemas que laboraba en hospital del Minsa

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

DNI electrónico gratis todo el 2026: Reniec autoriza emisión de 470.000 documentos para estas personas

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trasladan a Ecuador a alias ‘El Gerente’, líder guerrillero capturado en Emiratos por el asesinato de 11 militares

Temblor HOY, 30 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Temblor HOY, 30 de diciembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Colectivero es asesinado a balazos en el Rímac dentro de su vehículo: investigan posible caso de extorsión

Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de las Elecciones 2026

Ante leyes del Congreso, Suprema dicta reglas de shock en casos emblemáticos

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025