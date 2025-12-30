Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo | Foto: Yazmín Araujo/La República.

Durante madrugada de este martes 30 de enero, un voraz incendio consumió 16 viviendas en la calle Las Flores del asentamiento humano 15 de noviembre, en el distrito de Belén, en Iquitos. El siniestro dejó 16 viviendas calcinadas y a 24 familias –86 persona– en la calle a un día de celebrarse el Año Nuevo.

La emergencia generó pánico entre los vecinos, quienes perdieron la mayor parte de sus pertenencias tras la rápida propagación de las llamas.

Según las autoridades, la mayoría de las viviendas eran de material rústico, lo que habría avivado el fuego y facilitado su rápida expansión. Los bomberos lograron controlar el incendio tras intensas labores de enfriamiento y luego de asegurar el perímetro para evitar una posible reactivación con el pasar de las horas

24 familias quedaron damnificadas tras incendio. Foto: Yazmín Araujo/La República.

Damnificados relatan que lo perdieron todo

En conversación con La República, Margarita Torres, una de las damnificadas, relató que padece anemia severa y que durante el siniestro se quemaron todos sus medicamentos. “Lo primero que hice fue salvar a mis dos menores hijos”, expresó.

Su esposo, en un acto desesperado, logró poner a salvo a su perrita Huambra, lanzándola por la ventana del segundo piso de su vivienda, construida de material rústico y ella junto a sus hijos lograron agarrarla para que no se lastime, aunque parte de su pelaje se quemó en el incendio, sin causarle mayores daños.

Otra afectada narró que despertó con su casa en llamas y que solo pudo salir con la ropa que llevaba puesta. “No pude salvar nada, ni siquiera mis gallinas”, dijo, visiblemente afectada.

Testimonios similares se repitieron entre las familias, muchas de las cuales lo perdieron todo en cuestión de minutos. Ante ello, algunas personas se acercaron a donarles ropa, agua y comida, mientras quienes no fueron afectados están brindando asilo y el uso de los servicios higiénicos en sus viviendas. Sin embargo, el apoyo es insuficiente para la cantidad de afectados.

Como primera medida de apoyo, se anunció la entrega de alimentos para niños, adultos y adultos mayores afectados por la emergencia. Se espera que en las próximas horas él armado de carpas y la dotación de materiales de construcción. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre las causas del incendio, mientras Defensa Civil continúa con la evaluación de daños para canalizar ayuda a las familias damnificadas en Belén.

