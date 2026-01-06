Un ciudadano colombiano, identificado como Uriel Olaya Ramírez, de 57 años, perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones de la avenida Navarro Couper, con calle Nauta, distrito de Punchana, en Iquitos, una zona de alto flujo vehicular.

Según la versión de testigos, el accidente se produjo cuando un mototaxi habría ingresado de manera imprudente a la vía donde se encontraba la víctima e impactando contra la motocicleta que conducía, lo que provocó que cayera con fuerza sobre la pista, quedando gravemente herida. Sin embargo, otras versiones señalan que Olaya no se habría percatado de la presencia del otro vehículo.

Tras el impacto, ciudadanos que se encontraban en la zona auxiliaron al extranjero y coordinaron su traslado en un mototaxi de inmediato al Hospital Regional de Loreto. No obstante, al llegar al establecimiento de salud, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El conductor del mototaxi involucrado fue identificado como Jesús Roncero Vásquez, quien fue intervenido por efectivos de la Policía, con el apoyo de los serenos de Punchana. Hasta el cierre de esta nota permanece detenido, mientras se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades del caso, mientras el cuerpo de la víctima se encuentra en la morgue del hospital.

Se conoció que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, quienes vienen desarrollando los procedimientos legales vinculados al fallecimiento del ciudadano extranjero en el Hospital Regional de Loreto.