Sociedad

Iquitos: cae presunto implicado en robo de tarjetas de crédito en cajero del Banco de la Nación

El sospechoso se encontraba con un dispositivo artesanal para retener tarjetas y un mototaxi que habría sido usado para cometer el ilícito, según información policial.


La Policía también incautó un mototaxi que habría sido utilizado para cometer los delitos. Créditos: PNP.
La Policía también incautó un mototaxi que habría sido utilizado para cometer los delitos. Créditos: PNP.

Tony Borjas Olórtegui, de 48 años, fue detenido tras presuntamente ser implicado en delitos de fraude, estafa y robo informático en agravio del Banco de la Nación. El hecho se registró en exteriores de un cajero automático, ubicado en la avenida José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista.

Puedes ver: Iquitos: incendio deja 16 viviendas siniestradas y 24 familias en las calles a días de Año Nuevo

lr.pe

Según información policial, el detenido actuaba de manera sospechosa en la zona del cajero automático, durante el registro personal y del lugar, los efectivos policiales encontraron un dispositivo artesanal, al mismo tiempo, un cintillo con una tarjeta retenida en su interior, presuntamente utilizado para bloquear tarjetas de usuarios y facilitar el robo de dinero.

Asimismo, la Policía incautó un mototaxi, el cual habría sido utilizado para el desplazamiento del presunto implicado. Según información policial, también se recuperaron tarjetas y dinero, cuyos detalles forman parte de las diligencias correspondientes.

El sospechoso, junto con los objetos incautados, fue trasladado al Depincri Iquitos para continuar con las investigaciones. El caso se realizó con la participación del representante del Ministerio Público. La captura lo realizaron los agentes de la Unidad de Emergencia 105, Águilas Negras de la Región Policial Loreto.

