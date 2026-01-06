Iquitos: PNP captura a presunto falsificador de licencias de conducir

Sujeto permanece en el Depincri mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones. Créditos: PNP.

Un hombre identificado como Arly Del Águila Río, de 63 años, quedó detenido tras ser acusado de presuntamente falsificar licencias de conducir para vehículos menores, durante un operativo realizado por la Policía, en el distrito de Punchana, en Iquitos.

Según información policial, durante el registro personal del intervenido, se hallaron cinco licencias de conducir presuntamente falsificadas, además de un celular. Estas evidencias fueron incautadas para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Loreto, general PNP Fernando Enrique Mego Avellaneda, informó que el operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Morona Cocha, quienes intervinieron al sospechoso en la avenida Freyre, cuando se desplazaba por la vía pública en un vehículo.

El presunto acto cometido sería falsificación de documentos, tipificado como delito contra la fe pública, en agravio de la Municipalidad Provincial de Maynas, entidad encargada de la emisión oficial de licencias de conducir para vehículos.

Tras la intervención, Arly Del Águila fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal. El Ministerio Público, se encargará de las investigaciones a fin de determinar su responsabilidad penal y si existirían más personas involucradas en este presunto ilícito.