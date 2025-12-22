Se detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Créditos: PNP.

Se detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad. Créditos: PNP.

Agentes policiales del Grupo Terna, vestidos con disfraces alusivos a la Navidad, lograron desarticular a la presunta banda criminal Los protegidos del Pirotécnico, dedicada al tráfico ilegal de productos pirotécnicos. Las diligencias se llevaron a cabo en las inmediaciones de una propiedad en la calle Ramírez Hurtado, en el distrito de Belén, en Iquitos.

Según información policial, se incautó un total de 75.285 unidades de productos pirotécnicos de procedencia ilegal, además de un celular que aparentemente era utilizado para coordinar las ventas por temporada de fiestas de fin de año.

En el lugar, cuatro personas, entre ellas un menor de edad quedaron bajo detención, quienes fueron identificadas como Mari Maruli Pichen Rivera (58), Félix Gardens Sandi Canaquiri (29), Sharlene Fiorella Aching Pichen (35) y el adolescente de iniciales F. K. S. A. (17).

La Policía dió a conocer que todos los detenidos fueron reducidos en flagrancia cuando, presuntamente, comercializaban de manera clandestina los artefactos pirotécnicos. Posteriormente, junto a las especies incautadas fueron trasladados a la dependencia policial.

Según información de las autoridades, los intervenidos serán investigados por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tráfico ilegal de productos pirotécnicos.

El operativo se realizó con conocimiento y participación del representante del Ministerio Público. Posteriormente, el Ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbeso, junto al jefe de la Región Policial Loreto, Fernando Enrique Mego Avellaneda, llegó hasta el lugar para inspeccionar los resultados.