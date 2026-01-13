HOYSuscripcion LR Focus

Expolicía confirma infiltración de ternas en protestas contra Boluarte en Juliaca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Destaque Docente 2026: cómo participar, requisitos y cronograma completo

Los docentes nombrados, directivos y especialistas pueden solicitar su desplazamiento temporal por necesidad institucional, unidad familiar o razones de salud.

Minedu aprueba nueva norma técnica para destaque de docentes en el marco de la Ley de Reforma Magisterial
Minedu aprueba nueva norma técnica para destaque de docentes en el marco de la Ley de Reforma Magisterial | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó una nueva norma técnica que regula el destaque de docentes en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, y dejó sin efecto la normativa vigente desde 2022. La medida fue oficializada mediante resolución viceministerial y se enmarca en los recientes cambios al reglamento de la carrera pública magisterial aprobados en 2025.

Con esta decisión, el Minedu busca actualizar y simplificar el procedimiento del destaque, es decir, el traslado temporal de un docente nombrado a otra institución educativa, UGEL o DRE, sin perder su plaza de origen. La nueva regulación alcanza a los profesores de educación básica y técnico-productiva.

¿Quiénes pueden solicitar el destaque docente 2026?

El destaque 2026 consiste en el desplazamiento temporal de un docente nombrado hacia otra plaza de iguales características (área, modalidad, nivel, especialidad y jornada laboral) ubicada en otra institución educativa. Este traslado tiene una duración mínima de 30 días y máxima de un año, sin exceder el 31 de diciembre del año en que se otorga.

Pueden participar en el proceso los docentes nombrados de educación básica y técnico-productiva, así como directivos y personal jerárquico de instituciones educativas, y especialistas en educación. El destaque puede solicitarse por tres causales: necesidad institucional, unidad familiar o razones de salud.

¿Cuáles son las causales por las que se puede solicitar un destaque?

Necesidad institucional: se aplica cuando existe una urgencia en la cobertura del servicio educativo y se requiere la presencia inmediata de un docente para garantizar su continuidad. Esta modalidad puede solicitarse en cualquier mes del año y debe estar sustentada con un informe de la UGEL o DRE de destino, en el que se acredite la necesidad institucional y la inexistencia de otra alternativa para asegurar la atención educativa.

Unidad familiar: busca acercar al docente al domicilio de su cónyuge, conviviente reconocido, hijos o padres, siempre que cumpla con los requisitos establecidos y exista compatibilidad con la plaza solicitada.

Razones de salud: se solicita cuando el docente o su hijo requieren atención médica especializada en otra jurisdicción. Esta causal debe acreditarse con documentación oficial y, en caso de presentarse múltiples solicitudes, prevalecerá aquella que demuestre la mayor gravedad de la enfermedad.

Cronograma para proceso de destaque 2026

El docente debe presentar su solicitud ante la UGEL o DRE de destino. Luego, el área de Recursos Humanos verifica el cumplimiento de los requisitos y la compatibilidad con la plaza solicitada. En un plazo máximo de 10 días, la IGED de origen emite su conformidad, tras lo cual la UGEL o DRE de destino procede a emitir la resolución de destaque. Todo el procedimiento tiene una duración máxima de 30 días, contados desde la presentación de la solicitud hasta la emisión de la resolución o su denegatoria.

Renovación de destaque

ActividadResponsableFecha
Presentación de solicitudesIE/UGEL13 y 14 de enero
Aplicación de la ficha de evaluación (Anexo 5)IE/UGEL14 y 15 de enero
Resultados de la evaluaciónIE/UGEL16 de enero
Remisión de la documentación a la UGEL/DRE de destinoIE19 de enero

Unidad familiar

ActividadResponsableFecha
Presentación de solicitudesUGEL - DREdel 19 al 21 de enero
Revisión y evaluación de expedientesJefe de Recursos Humanos UGEL/DREdel 19 al 22 de enero
Conformidad de la UGEL/DRE de origenUGEL/DREdel 19 al 23 de enero
Emisión de la resolución de destaque por unidad familiar y de renovación de destaqueUGEL/DRE26 de enero
