Contrato docente 2026: más de 140.000 maestros serán seleccionados y Minedu fija fecha para inscripción

El proceso de matrícula de alumnos de instituciones públicas será gratuito. | Foto: El Peruano/Minedu/Composición LR

El proceso de matrícula de alumnos de instituciones públicas será gratuito. | Foto: El Peruano/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación inició el proceso de Contratación Docente 2026, mediante el cual se prevé la selección de más de 140.000 profesores para instituciones públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva a nivel nacional. El procedimiento se desarrollará a través de las instancias de gestión educativa descentralizadas, como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

De acuerdo con lo informado por el sector, el proceso tiene como finalidad cubrir oportunamente las plazas docentes para el próximo año escolar. La convocatoria se ejecuta bajo un nuevo marco normativo aprobado mediante decreto supremo, el cual introduce ajustes en los procedimientos administrativos aplicables a la contratación.

TE RECOMENDAMOS ¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Etapas del proceso de contratación docente y cronograma establecido para 2026

El proceso de Contratación Docente 2026 se organiza en tres etapas diferenciadas. La primera corresponde a la renovación de contratos y está dirigida a los docentes que prestaron servicios durante el año 2025. En esta fase, los profesores deberán presentar evidencias para la evaluación de su desempeño laboral en la institución educativa donde vienen laborando. La entrega de esta documentación se realizará entre el 12 y el 14 de enero. Aquellos que obtengan una evaluación favorable y cumplan con las condiciones establecidas podrán continuar en el cargo durante el 2026.

La segunda etapa está vinculada a la contratación por resultados de la Prueba Nacional. En este caso, podrán participar los docentes que se encuentren ubicados en los cuadros de mérito del concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2024. Estos postulantes deberán presentar el Formulario Único de Trámite y la documentación correspondiente ante la UGEL seleccionada, entre el 30 de enero y el 3 de febrero.

La tercera modalidad corresponde a la contratación mediante evaluación de expedientes. Esta fase está dirigida a postulantes que cumplan con los requisitos exigidos para las plazas convocadas y se desarrollará del 18 al 20 de febrero, periodo en el cual se deberá presentar la solicitud y el expediente respectivo en la UGEL elegida.

PUEDES VER: Grupo de postulantes a San Marcos no tendrán una vacante en el examen de admisión a pesar de lograr un puntaje aprobatorio

Requisitos generales y criterios de participación para los postulantes a nivel nacional

Para participar en cualquiera de las etapas del proceso, los postulantes deberán acreditar la formación académica requerida y cumplir con los requisitos específicos de la plaza a la que postulan. Asimismo, se exige contar con buen estado de salud física y mental, así como no haber superado los 65 años de edad.

El Ministerio de Educación precisó que el proceso se desarrollará conforme a lo establecido en la normativa vigente, aplicándose los criterios de evaluación correspondientes según la modalidad de contratación. Las instancias educativas descentralizadas serán responsables de la recepción, verificación y evaluación de la documentación presentada por los postulantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.