El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) oficializó la postergación obligatoria del año escolar 2026 en colegios privados y de convenio ante la emergencia generada por las lluvias intensas. A través del comunicado N.005-2026, la Gerencia Regional de Educación informó que el inicio de clases, previsto para la próxima semana, se aplaza como medida preventiva para resguardar la integridad de niños y adolescentes en las zonas afectadas.

Comunicado oficializa postergación del año escolar en Arequipa. Foto: GRA

¿Cuándo iniciarán las clases escolares en Arequipa?

Según la disposición oficial, el retorno a las aulas se realizará una semana después de la fecha originalmente establecida, que era entre el 2 y el 9 de marzo. Es decir, las instituciones comprendidas deberán reprogramar su calendario para iniciar labores tras cumplirse ese plazo excepcional y el inicio de actividades sería aproximadamente desde el 16 de marzo.

No obstante, las autoridades advirtieron que la reanudación podría modificarse nuevamente si las condiciones climáticas o sociales no mejoran. La suspensión, precisaron, está sujeta a evaluación permanente y podría ampliarse dependiendo de cómo evolucione la emergencia en los próximos días.

Año escolar en Perú. Foto: difusión

La última semana, Arequipa soportó intensas lluvias y dejó más de 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, 1.229 viviendas con daños y 44 inmuebles inhabitables. En ese contexto, la medida educativa se sustenta en el principio de protección del menor, priorizando que el desarrollo del año lectivo se realice en condiciones seguras para toda la comunidad escolar.

Arequipa fue declarada en emergencia

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en varios distritos de Arequipa mediante los decretos supremos N.° 023-2026-PCM y N.° 025-2026-PCM, con el fin de atender los daños causados por lluvias intensas, inundaciones y huaicos, y también ejecutar acciones preventivas ante nuevas precipitaciones.

La medida abarca jurisdicciones de provincias como Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, permitiendo la intervención coordinada entre el Ejecutivo, el Gobierno Regional y los municipios para asistir a la población afectada, rehabilitar infraestructura y reducir riesgos frente a posibles desbordes y emergencias futuras.

