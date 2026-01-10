Un grupo de turistas peruanos y argentinos se encuentra varado en Bolivia por bloqueos de carreteras en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles. | Foto: AFP | Foto: AFP

Un grupo de turistas peruanos y argentinos permanece varado en distintas localidades de Bolivia debido a los bloqueos de carreteras organizados por pobladores que rechazan la decisión del Gobierno boliviano de eliminar el subsidio a los combustibles. La situación ha generado desabastecimiento de alimentos, agua y recursos económicos entre los afectados, quienes han solicitado ayuda urgente a sus respectivas representaciones diplomáticas.

Rodrigo Taboada, ciudadano argentino, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir auxilio tras quedar atrapado junto a su madre —de nacionalidad peruana— en la localidad de Konani, distrito de Sica Sica, en la provincia de Aroma, departamento de La Paz. Ambos se dirigían desde San Salvador de Jujuy, en Argentina, hacia la ciudad del Cusco con fines turísticos; sin embargo, su trayecto se interrumpió el martes 6 de enero debido al bloqueo de la autovía La Paz–Oruro.

“Estamos desabastecidos de agua y alimentos; por lo tanto, suplicamos ayuda. Nuestro objetivo de hacer esta ruta fue solamente para hacer turismo”, manifestó Taboada, quien precisó que no pueden continuar su viaje ni retornar debido a la interrupción de los accesos viales.

A esta situación se suma la de Katherine Medina Rondón, docente universitaria peruana, quien se encuentra varada desde la misma fecha en el distrito de San Miguel, en La Paz. Según indicó, ya no cuenta con recursos económicos para prolongar su estadía en la ciudad.

“Ya no tenemos recursos para continuar con nuestra estancia en La Paz. Solicitamos apoyo a la embajada peruana y a la Fuerza Aérea para que puedan transportarnos de La Paz a Desaguadero o Puno”, afirmó.

Cancillería informa sobre ayuda a peruanos varados en Bolivia

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado General del Perú en La Paz y la oficina del agregado policial del Perú han logrado contactar a los ciudadanos varados y que, hasta el momento, se ha trasladado de manera segura a 33 peruanos a La Paz, de los cuales 22 reciben alojamiento y alimentación como parte de la asistencia consular.

Asimismo, precisó que otros 29 connacionales permanecen varados en distintas regiones del país, pero vienen recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas.

