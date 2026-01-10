HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Turistas peruanos quedan varados en Bolivia por bloqueo de carreteras por protestas: "Ya no tenemos recursos"

Katherine Medina, docente peruana que permanece en el distrito de San Miguel, solicitaron apoyo diplomático tras las protestas por la eliminación del subsidio a los combustibles en Bolivia.

Un grupo de turistas peruanos y argentinos se encuentra varado en Bolivia por bloqueos de carreteras en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles.
Un grupo de turistas peruanos y argentinos se encuentra varado en Bolivia por bloqueos de carreteras en rechazo a la eliminación del subsidio a combustibles. | Foto: AFP | Foto: AFP

Un grupo de turistas peruanos y argentinos permanece varado en distintas localidades de Bolivia debido a los bloqueos de carreteras organizados por pobladores que rechazan la decisión del Gobierno boliviano de eliminar el subsidio a los combustibles. La situación ha generado desabastecimiento de alimentos, agua y recursos económicos entre los afectados, quienes han solicitado ayuda urgente a sus respectivas representaciones diplomáticas.

Rodrigo Taboada, ciudadano argentino, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir auxilio tras quedar atrapado junto a su madre —de nacionalidad peruana— en la localidad de Konani, distrito de Sica Sica, en la provincia de Aroma, departamento de La Paz. Ambos se dirigían desde San Salvador de Jujuy, en Argentina, hacia la ciudad del Cusco con fines turísticos; sin embargo, su trayecto se interrumpió el martes 6 de enero debido al bloqueo de la autovía La Paz–Oruro.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote según IGP

lr.pe

“Estamos desabastecidos de agua y alimentos; por lo tanto, suplicamos ayuda. Nuestro objetivo de hacer esta ruta fue solamente para hacer turismo”, manifestó Taboada, quien precisó que no pueden continuar su viaje ni retornar debido a la interrupción de los accesos viales.

A esta situación se suma la de Katherine Medina Rondón, docente universitaria peruana, quien se encuentra varada desde la misma fecha en el distrito de San Miguel, en La Paz. Según indicó, ya no cuenta con recursos económicos para prolongar su estadía en la ciudad.

“Ya no tenemos recursos para continuar con nuestra estancia en La Paz. Solicitamos apoyo a la embajada peruana y a la Fuerza Aérea para que puedan transportarnos de La Paz a Desaguadero o Puno”, afirmó.

Cancillería informa sobre ayuda a peruanos varados en Bolivia

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado General del Perú en La Paz y la oficina del agregado policial del Perú han logrado contactar a los ciudadanos varados y que, hasta el momento, se ha trasladado de manera segura a 33 peruanos a La Paz, de los cuales 22 reciben alojamiento y alimentación como parte de la asistencia consular.

Asimismo, precisó que otros 29 connacionales permanecen varados en distintas regiones del país, pero vienen recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
China reta nuevamente a EE.UU. y busca posicionar al yuan frente al dólar en estos 3 países de América Latina

China reta nuevamente a EE.UU. y busca posicionar al yuan frente al dólar en estos 3 países de América Latina

LEER MÁS
Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

LEER MÁS
Rodrigo Paz cumple 2 meses de gobierno en medio de protestas por decretos económicos y proyectos petroleros en Bolivia

Rodrigo Paz cumple 2 meses de gobierno en medio de protestas por decretos económicos y proyectos petroleros en Bolivia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
¡Atención Trujillo! Hidrandina anuncia corte de luz este domingo 11 de enero: revisa las zonas afectadas

¡Atención Trujillo! Hidrandina anuncia corte de luz este domingo 11 de enero: revisa las zonas afectadas

LEER MÁS
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote según IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote según IGP

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Sociedad

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

Metropolitano llegaría hasta el Callao: conoce la posible ruta y detalles de la propuesta del alcalde Pedro Spadaro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025