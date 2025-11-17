HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Los Hermanos Yaipén sorprenden al incursionar en el folclore junto a Amaranta con ‘Dime tú’, tema que se viraliza en YouTube

La agrupación Amaranta, liderada por Karina Benites, celebra el éxito de 'Dime tú', su reciente colaboración con los Hermanos Yaipén, que ya supera 1.6 millones de reproducciones en YouTube.

La canción, que une cumbia y folclore andino, fue lanzada durante la celebración de los 25 años de la orquesta de cumbia el 20 de septiembre en Plaza Norte. Foto: difusión.
La agrupación de música andina contemporánea Amaranta, liderada por Karina Benites, atraviesa un gran momento musical, no solo porque muchas de sus interpretaciones se han vuelto un éxito, sino también por el gran recibimiento que ha tenido 'Dime tú', su reciente colaboración con los Hermanos Yaipén, que ya supera 1 millón 600 mil reproducciones en YouTube a pocas semanas de su lanzamiento.

La canción, grabada y estrenada durante la celebración por los 25 años de la reconocida orquesta de cumbia en la explanada de Plaza Norte el pasado 20 de septiembre, se ha convertido en un fenómeno que une dos estilos muy queridos por el público peruano: la cumbia y el folclore andino.

PUEDES VER: Amaranta defiende a Corazón Serrano tras duras críticas por su vestuario en Juliaca: 'Ellas son artistas, no modelos'

lr.pe

Amaranta feliz de colaborar con Hermanos Yaipén

‘Dime tú’ no es una canción nueva para Amaranta. Fue grabada hace ocho años y su videoclip original, publicado en 2020, suma más de 40 millones de reproducciones. Escrita por Jimmy Tarki, compositor iqueño y amigo cercano de la agrupación, el tema ha tenido una larga vida musical, que ahora se renueva con un aire festivo y tropical gracias a los Hermanos Yaipén.

“Me encuentro gratamente sorprendida y agradecida a la vez, porque el público de la cumbia ha recibido con mucho cariño esta canción que originalmente fue hecha al estilo andino. Estoy feliz y con la esperanza de que continúen disfrutándola”, manifestó Karina Benites, quien resalta el impacto del tema, que está a punto de alcanzar los dos millones de vistas.

Según Benites, la colaboración se llegó a realizar debido a una invitación especial por parte de los dueños de Hermanos Yaipén. “La propuesta vino de don Walter y don Javier Yaipén para trabajar juntos esta canción. Por temas de tiempo la colaboración se retrasó, pero finalmente logramos concretarla justo para su aniversario, y fue una experiencia muy bonita poder interpretarla en vivo junto a ellos”, recordó la intérprete de ‘Malo tu corazón’.

PUEDES VER: Amaranta defiende a Milena Warthon tras duras palabras de Fresialinda: 'Las cosas diferentes vienen con crítica'

lr.pe

Amaranta sigue apostando por las colaboraciones

Sobre el futuro, la líder de Amaranta adelantó que esta unión musical no será la última: “Se vienen más colaboraciones, tenemos pendiente otra canción con los Hermanos Yaipén y varias sorpresas para nuestro aniversario, que celebraremos el 21 de febrero en el Parque de la Exposición”.

Por otro lado, Karina Benites invitó al público de disfrutar de un concierto que han preparado desde hace meses titulado ‘VI Gala Tunantera’, que se realizará este 30 de noviembre en el Centro de Convenciones Maracaná, donde el público podrá disfrutar todos los éxitos de la agrupación de música andina contemporánea más exitosa de todos los tiempos. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

