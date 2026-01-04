HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Datos LR

¿Cuántos años cumple Lima el domingo 18 de enero de 2026?

Se tienen previstas actividades artísticas y culturales en la Plaza Mayor para el aniversario, aunque hasta el momento del cierre de esta nota, la Municipalidad de Lima aún no ha definido un cronograma oficial.

Las celebraciones anuales incluyen conciertos gratuitos, desfiles, ferias gastronómicas, entre otros.
Las celebraciones anuales incluyen conciertos gratuitos, desfiles, ferias gastronómicas, entre otros. | Foto: Andina | Composición: LR

Lima, la capital del Perú, cumple 491 años este domingo 18 de enero de 2026, al conmemorarse su fundación en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro. Esta efeméride recuerda la creación de la Ciudad de los Reyes y el inicio de un proceso histórico, social y cultural que dio forma a la Lima que conocemos en la actualidad.

PUEDES VER: La avenida más larga de Lima conecta San Miguel y Carabayllo desde 1992: cruza 6 distritos en 32 kilómetros

lr.pe

Breve historia de Lima

Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 en el valle del río Rímac, sitio elegido por Francisco Pizarro por sus valles fértiles, cercanía al puerto de Callao, entre otros motivos. En sus inicios recibió el nombre de Ciudad de los Reyes debido a las tradiciones de la época y el contexto colonial, luego se consolidó como sede política y administrativa del Virreinato.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

A lo largo de su historia, la ciudad se enfrentó a momentos importantes, como el terremoto de 1746, que causó grandes daños en Lima y el Callao, además de distintas amenazas en la costa durante la época colonial. Posteriormente y tras la independencia en 1821, se consolidó como la capital del Perú.

PUEDES VER: 'Machu Picchu limeño': ¿cómo llegar a esta maravilla oculta del Perú con solo S/40?

lr.pe

¿Cuál es la relevancia actual de Lima a nivel nacional?

Lima es la ciudad más poblada del Perú, con más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana. Está formada por 43 distritos que albergan espacios históricos, culturales y urbanos de gran relevancia, tales como el Centro Histórico —declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1991—, la Huaca Pucllana, el Puente de los Suspiros, entre otros.

Como capital, es el centro administrativo del país, alberga al Aeropuerto Jorge Chávez y se encuentra cerca del Puerto del Callao, que conecta Perú con el mundo. Además, cuenta con instituciones educativas relevantes como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fundada en 1551, una de las más antiguas de América.

PUEDES VER: Este es el distrito con la mejor calidad de servicio móvil en toda Lima Metropolitana y Callao, según informa Osiptel

lr.pe

¿Cómo se suele celebrar el aniversario de Lima?

Cada año, en cada aniversario de Lima, se realizan actividades culturales, actos conmemorativos y propuestas artísticas organizadas por instituciones privadas y públicas, tales como la Municipalidad Metropolitana de Lima, e incluye conciertos gratuitos, desfiles, ferias gastronómicas y exposiciones en la Plaza Mayor. Estas celebraciones buscan resaltar la historia, patrimonio y diversidad cultural de la capital.

Para el año pasado, durante el 490 aniversario, se realizaron eventos de participación masiva en la Plaza Mayor. Y si bien para el 2026 aún no se tiene un cronograma oficial, se espera una programación similar a los establecidos en celebraciones anteriores.

Notas relacionadas
Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

LEER MÁS
Tráfico en Lima EN VIVO: cómo está el tránsito en Javier Prado, Vía Evitamiento y Panamericana norte y sur

Tráfico en Lima EN VIVO: cómo está el tránsito en Javier Prado, Vía Evitamiento y Panamericana norte y sur

LEER MÁS
Minedu implementará matrícula virtual gratuita en colegios de Lima, Arequipa y otras regiones del Perú: ¿cuándo inicia?

Minedu implementará matrícula virtual gratuita en colegios de Lima, Arequipa y otras regiones del Perú: ¿cuándo inicia?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

LEER MÁS
¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

¿Lo pagarías? El panetón más caro del Perú para Navidad 2025 cuesta S/874

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

LEER MÁS
Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cómo se decide, para qué sirve y qué nombres eligieron los años anteriores?

Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cómo se decide, para qué sirve y qué nombres eligieron los años anteriores?

LEER MÁS
Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

Las únicas 5 regiones del PERÚ que tienen SELVA y SIERRA en su territorio: son hasta más visitadas que IQUITOS

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Datos LR

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cómo se decide, para qué sirve y qué nombres eligieron los años anteriores?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025