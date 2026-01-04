¿Cuántos años cumple Lima el domingo 18 de enero de 2026?

Lima, la capital del Perú, cumple 491 años este domingo 18 de enero de 2026, al conmemorarse su fundación en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro. Esta efeméride recuerda la creación de la Ciudad de los Reyes y el inicio de un proceso histórico, social y cultural que dio forma a la Lima que conocemos en la actualidad.

Breve historia de Lima

Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 en el valle del río Rímac, sitio elegido por Francisco Pizarro por sus valles fértiles, cercanía al puerto de Callao, entre otros motivos. En sus inicios recibió el nombre de Ciudad de los Reyes debido a las tradiciones de la época y el contexto colonial, luego se consolidó como sede política y administrativa del Virreinato.

A lo largo de su historia, la ciudad se enfrentó a momentos importantes, como el terremoto de 1746, que causó grandes daños en Lima y el Callao, además de distintas amenazas en la costa durante la época colonial. Posteriormente y tras la independencia en 1821, se consolidó como la capital del Perú.

¿Cuál es la relevancia actual de Lima a nivel nacional?

Lima es la ciudad más poblada del Perú, con más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana. Está formada por 43 distritos que albergan espacios históricos, culturales y urbanos de gran relevancia, tales como el Centro Histórico —declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1991—, la Huaca Pucllana, el Puente de los Suspiros, entre otros.

Como capital, es el centro administrativo del país, alberga al Aeropuerto Jorge Chávez y se encuentra cerca del Puerto del Callao, que conecta Perú con el mundo. Además, cuenta con instituciones educativas relevantes como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), fundada en 1551, una de las más antiguas de América.

¿Cómo se suele celebrar el aniversario de Lima?

Cada año, en cada aniversario de Lima, se realizan actividades culturales, actos conmemorativos y propuestas artísticas organizadas por instituciones privadas y públicas, tales como la Municipalidad Metropolitana de Lima, e incluye conciertos gratuitos, desfiles, ferias gastronómicas y exposiciones en la Plaza Mayor. Estas celebraciones buscan resaltar la historia, patrimonio y diversidad cultural de la capital.

Para el año pasado, durante el 490 aniversario, se realizaron eventos de participación masiva en la Plaza Mayor. Y si bien para el 2026 aún no se tiene un cronograma oficial, se espera una programación similar a los establecidos en celebraciones anteriores.