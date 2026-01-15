Aniversario de Lima 2026: estos son los platillos criollos infaltables para celebrar en familia

Lima está a poco de celebrar su aniversario con una fecha que invita a rendir homenaje a su historia, sus tradiciones y su conocida gastronomía este 2026. En cada casa limeña, la cocina será protagonista con sus diversos platillos, como ceviche, lomo saltado, ají de gallina, anticuchos de corazón, causa limeña, entre otros.

Prepararlos en familia no solo significará comer y compartir una comida, sino también mantener vivas las costumbres que hacen de Lima una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo, convirtiendo la celebración en una experiencia con sabor y tradición.

Platos tradicionales que no pueden faltar durante el aniversario de Lima

La gastronomía criolla es una de las mayores expresiones culturales de Lima y tendrá especial relevancia durante su aniversario. Aquí te dejamos algunos de los platillos más representativos que no pueden faltar durante estas fiestas.

Ceviche limeño: emblema de la gastronomía peruana, fresco y lleno de sabor, ideal para compartir en celebraciones.

Ceviche limeño. Foto: difusión

Lomo saltado: uno de los platos más queridos, que combina carne salteada, papas fritas y arroz.

Lomo saltado. Foto: Sazón y Corazón

Ají de gallina: cremoso y tradicional, perfecto para una mesa familiar.

Ají de gallina. Foto: La República

Anticuchos: clásicos de la cocina limeña, ya sea preparados en casa o como piqueo.

Anticuchos de corazón. Foto: difusión

Causa limeña: versátil y colorida, se adapta a diferentes rellenos y gustos.

Causa limeña. Foto: La República

Tallarines verdes o rojos: herencia de la cocina italiana adaptada al estilo criollo.

Tallarines verdes. Foto: La República

Arroz con pollo: plato criollo clásico preparado con arroz verde aromatizado con culantro

Arroz con pollo. Foto: La República

Papa rellena: plato preparado con papa con relleno de carne.

Papa rellena. Foto: La República

Chanfainita: Guiso de bofe con papa y ají panca, muy popular en Lima.

Chanfainita. Foto: Note

Sopa criolla: Caldo sustancioso con carne, fideos, huevo y leche.