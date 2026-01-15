HOYSuscripcion LR Focus

Aniversario de Lima 2026: estos son los platillos criollos infaltables para celebrar en familia

Lima celebrará 491° aniversario y los platos tradicionales como la causa limeña, el ají de gallina y los anticuchos resaltarán su herencia criolla.

Causa limeña, ceviche y anticuchos destacan en la celebración del aniversario de Lima.
Causa limeña, ceviche y anticuchos destacan en la celebración del aniversario de Lima. | Foto: composición LR/ Perú Travel/static.bainet/Comedera/Cocinatis

Lima está a poco de celebrar su aniversario con una fecha que invita a rendir homenaje a su historia, sus tradiciones y su conocida gastronomía este 2026. En cada casa limeña, la cocina será protagonista con sus diversos platillos, como ceviche, lomo saltado, ají de gallina, anticuchos de corazón, causa limeña, entre otros.

Prepararlos en familia no solo significará comer y compartir una comida, sino también mantener vivas las costumbres que hacen de Lima una de las capitales gastronómicas más importantes del mundo, convirtiendo la celebración en una experiencia con sabor y tradición.

PUEDES VER: Lima cumple 491 años y estos son los 7 monumentos que no debes dejar de visitar en ‘La ciudad de los Reyes’

lr.pe

Platos tradicionales que no pueden faltar durante el aniversario de Lima

La gastronomía criolla es una de las mayores expresiones culturales de Lima y tendrá especial relevancia durante su aniversario. Aquí te dejamos algunos de los platillos más representativos que no pueden faltar durante estas fiestas.

  • Ceviche limeño: emblema de la gastronomía peruana, fresco y lleno de sabor, ideal para compartir en celebraciones.
Ceviche limeño. Foto: difusión

Ceviche limeño. Foto: difusión

  • Lomo saltado: uno de los platos más queridos, que combina carne salteada, papas fritas y arroz.
Lomo saltado. Foto: Sazón y Corazón

Lomo saltado. Foto: Sazón y Corazón

  • Ají de gallina: cremoso y tradicional, perfecto para una mesa familiar.
Ají de gallina. Foto: La República

Ají de gallina. Foto: La República

  • Anticuchos: clásicos de la cocina limeña, ya sea preparados en casa o como piqueo.
Anticuchos de corazón. Foto: difusión

Anticuchos de corazón. Foto: difusión

  • Causa limeña: versátil y colorida, se adapta a diferentes rellenos y gustos.
Causa limeña. Foto: La República

Causa limeña. Foto: La República

  • Tallarines verdes o rojos: herencia de la cocina italiana adaptada al estilo criollo.
Tallarines verdes. Foto: La República

Tallarines verdes. Foto: La República

  • Arroz con pollo: plato criollo clásico preparado con arroz verde aromatizado con culantro
Arroz con pollo. Foto: La República

Arroz con pollo. Foto: La República

  • Papa rellena: plato preparado con papa con relleno de carne.
Papa rellena. Foto: La República

Papa rellena. Foto: La República

  • Chanfainita: Guiso de bofe con papa y ají panca, muy popular en Lima.
Chanfainita. Foto: Note

Chanfainita. Foto: Note

  • Sopa criolla: Caldo sustancioso con carne, fideos, huevo y leche.
Sopa criola. Foto: difusión

Sopa criola. Foto: difusión

