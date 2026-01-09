Lima cumple 491 años y estos son los 7 monumentos que no debes dejar de visitar en ‘La ciudad de los Reyes’

Lima cumplirá 491 años de fundación este 18 de enero y te presentamos los más emblemáticos monumentos que no debes dejar de visitar. | Foto: composición LR / Tripadvisor

A pocos días de celebrarse el 491 aniversario de Lima, la capital peruana vuelve a ser el blanco de miradas por su historia, diversidad y contrastes. Desde su legado prehispánico y colonial hasta su dinámica vida urbana, la ciudad alberga monumentos emblemáticos que explican por qué ‘La ciudad de los Reyes’ es considerada una de las más bellas y representativas de América Latina.

Caminar por sus calles deja tanto a visitantes como a los propios limeños con la sensación de estar frente a un museo al aire libre. Cada monumento, plaza o edificio histórico guarda episodios clave del pasado y refleja cómo la ciudad ha sabido integrar su historia con la vida actual, especialmente en su centro histórico y otros puntos tradicionales.

El 18 de enero, la emblemática ciudad de Lima cumple 491 años de fundación y, por ello, en esta nota repasaremos cuáles son los monumentos más representativos que todo visitante y vecino no debe dejar de conocer.

Monumento a Manuel Candamo

En el Parque de los Museos se encuentra un monumento dedicado a Manuel Candamo, presidente del Perú a inicios del siglo XX. Al estar ubicado frente al Poder Judicial, suele pasar desapercibido, pese a que recuerda a una figura clave de la historia política del país.

Monumento a Manuel Candamo ubicado en el Parque de los Museos. Foto: Lima Antigua

Plaza San Martín

La Plaza San Martín es uno de los espacios más representativos del centro de Lima y un punto clave de la vida histórica y cultural de la ciudad. Este lugar forma parte del área reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y ha sido escenario de hechos que marcaron la historia del país. Sus edificaciones de estilo clásico que la rodean reflejan el valor arquitectónico y el legado cultural que identifica a la capital.

La Plaza San Martín es uno de los lugares que guarda mucha historia. Foto: Tripadvisor

Fuente en honor a Ricardo Palma

En el Parque de la Exposición se levanta una fuente dedicada a Ricardo Palma, creada como reconocimiento a su aporte a la literatura y al periodismo peruano. La escultura, que muestra una escena de baile tradicional, busca resaltar expresiones culturales del pasado, aunque su ubicación poco visible hace que muchos visitantes pasen por el lugar sin conocer el valor simbólico que representa.

Fuente en honor a Ricardo Palma ubicda en el Parque de la Exposición. Foto: Lima Antigua

Monumento a Neptuno

Dentro del Parque de los Museos se aprecia una escultura dedicada a Neptuno, inspirada en la mitología romana y vinculada a los primeros años de la Lima republicana. Esta obra tuvo una historia marcada por el conflicto bélico del siglo XIX, cuando fue retirada del país, y hoy permanece como un detalle histórico que suele pasar desapercibido para quienes transitan por la zona sin conocer su origen.

Monumento a Neptuno se encuentra en el Parque de los Museos. Foto: Lima Antigua

Monumento a Abel Bergasse du Petit Thouars

En la Plaza Grau se ubica un monumento que recuerda a Abel Bergasse du Petit Thouars, marino francés vinculado a un momento decisivo de la historia de Lima. Aunque su intervención fue clave durante la Guerra del Pacífico, este homenaje suele pasar inadvertido entre el movimiento diario y el entorno urbano que rodea la plaza.

Monumento a Abel Bergasse du Petit Thouars se ubica en la Plaza Grau. Foto: Lima Antigua

Monumento a Mateo Paz Soldán

En el Parque de la Exposición se encuentra un monumento dedicado a Mateo Paz Soldán, científico y geógrafo peruano que aportó al conocimiento y desarrollo del país. La escultura, levantada en 1930, llama la atención por el color de su base, aunque muchos visitantes desconocen la importancia histórica de la figura que recuerda.

Monumento a Mateo Paz Soldán se encuentra en el Parque de la Exposición. Foto: Lima Antigua

Busto de Alexander Von Humboldt

En una zona discreta del Parque de la Exposición se puede ver un busto dedicado a Alexander von Humboldt, reconocido científico alemán que marcó el estudio de la naturaleza en el mundo. Aunque su paso por el Perú dejó un legado importante para la ciencia, el homenaje suele pasar inadvertido para muchos visitantes por su tamaño reducido y ubicación poco visible.