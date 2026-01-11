Acaban con la vida de joven y dejan a otro herido en Piura

El crimen ocurrió en el distrito de La Arena. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

Un joven de 21 años fue ultimado y otro de 18 años resultó herido la noche de este sábado 10 de enero cuando, caminaban por el asentamiento humano Las Malvinas en el distrito de La Arena, en Piura. Las causas tras el ataque aún son materia de investigación.

Según el reporte policial, cerca de las 11 p.m. se reportó que dos personas habían resultado heridas por proyectil de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Manuel Herrera Serna (21 años) y Carlos Eduardo M. M. (18 años). Ambos fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Catacaos.

En el establecimiento de salud el médico de turno certificó el deceso de Herrera Serna, quien había recibido los impactos de bala en la zona torácica. Mientras el adolescente de 18 años resultó herido en la pierna derecha.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue de Piura para continuar con las investigaciones. Se conoció que la víctima era originaria de Tumbes y hace menos de un año había llegado a vivir a Piura. Los familiares de Herrera Serna vienen realizando una colecta para trasladar al fallecido a su tierra natal, donde será enterrado. Cualquier apoyo se puede hacer llegar al número 912 247 236.