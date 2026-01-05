¿Quieres renovar tu contrato docente para 2026? Conoce los pasos y modalidades aprobadas por el Minedu

Minedu indicó que el inicio de clases a nivel nacional en colegios público será el 16 de marzo. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

Minedu indicó que el inicio de clases a nivel nacional en colegios público será el 16 de marzo. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación aprobó, mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-MINEDU, la norma que regula la contratación y renovación de profesores para el año 2026. Esta medida se enmarca en la Ley N.º 30328 y tiene como finalidad garantizar la continuidad del servicio educativo en las instituciones públicas a nivel nacional.

La normativa establece criterios para los docentes que buscan postular a una plaza vacante o renovar su contrato vigente, precisando las modalidades de acceso, las etapas del proceso y las condiciones que deben cumplirse. La aplicación de estas reglas corresponde a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y a las Direcciones Regionales de Educación, según el ámbito.

Minedu aprueba norma que regula la contratación y renovación docente para 2026

La nueva norma define un marco único para la contratación temporal de maestros y la renovación de contratos docentes en educación básica y técnico-productiva. En ella se precisan los principios que rigen el proceso, así como las responsabilidades de las instancias educativas encargadas de su ejecución.

El decreto supremo detalla las disposiciones aplicables a los docentes que desean incorporarse al servicio público, así como a aquellos que ya cuentan con un vínculo laboral previo. De esta manera, se busca evitar vacíos normativos y asegurar procedimientos uniformes a nivel nacional.

Asimismo, se establece que la información sobre plazas vacantes, cronogramas y resultados deberá ser publicada por las UGEL, garantizando el acceso a la información para todos los postulantes interesados.

Minedu: las dos vías habilitadas para acceder a una plaza docente en 2026

Para el año escolar 2026, el proceso de contratación docente se desarrolla a través de dos modalidades. La primera está dirigida a los docentes que forman parte de los cuadros de mérito vigentes de la Prueba Nacional, quienes pueden elegir entre las plazas publicadas y presentar su solicitud dentro de los plazos establecidos.

La segunda modalidad corresponde a la contratación mediante evaluación de expediente. Esta opción está orientada a los docentes que no cuentan con puntaje en la Prueba Nacional y que deberán presentar su documentación y formulario de postulación ante la UGEL respectiva, de acuerdo con el cronograma oficial.

En ambos casos, la adjudicación de plazas se realiza siguiendo el orden de mérito y el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada puesto, asegurando un proceso competitivo y regulado.

Requisitos y condiciones que deben cumplir los docentes para postular o renovar contrato, según Minedu

Entre los requisitos generales para postular o renovar contrato docente se encuentra contar con título profesional pedagógico o título universitario con formación pedagógica, según el nivel y modalidad educativa. Además, el postulante debe cumplir con el perfil requerido para la plaza y no encontrarse impedido de ejercer función pública.

Para la renovación del contrato, el docente debe haber mantenido vínculo laboral durante el año anterior, contar con una evaluación favorable de desempeño y figurar en la relación de servidores aptos publicada por la UGEL o la Dirección Regional de Educación correspondiente.

