HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Sociedad

¿Quieres renovar tu contrato docente para 2026? Conoce los pasos y modalidades aprobadas por el Minedu

La nueva normativa del Minedu especifica criterios de acceso, etapas del proceso y responsabilidad de las UGEL y Direcciones Regionales de Educación, evitando vacíos legales en el proceso de contratación docente.

Minedu indicó que el inicio de clases a nivel nacional en colegios público será el 16 de marzo.
Minedu indicó que el inicio de clases a nivel nacional en colegios público será el 16 de marzo. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación aprobó, mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-MINEDU, la norma que regula la contratación y renovación de profesores para el año 2026. Esta medida se enmarca en la Ley N.º 30328 y tiene como finalidad garantizar la continuidad del servicio educativo en las instituciones públicas a nivel nacional.

La normativa establece criterios para los docentes que buscan postular a una plaza vacante o renovar su contrato vigente, precisando las modalidades de acceso, las etapas del proceso y las condiciones que deben cumplirse. La aplicación de estas reglas corresponde a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y a las Direcciones Regionales de Educación, según el ámbito.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: UNMSM tendrá Escuela Profesional de Inteligencia Artificial y estará adscrita a carrera de Ingeniería

lr.pe

Minedu aprueba norma que regula la contratación y renovación docente para 2026

La nueva norma define un marco único para la contratación temporal de maestros y la renovación de contratos docentes en educación básica y técnico-productiva. En ella se precisan los principios que rigen el proceso, así como las responsabilidades de las instancias educativas encargadas de su ejecución.

El decreto supremo detalla las disposiciones aplicables a los docentes que desean incorporarse al servicio público, así como a aquellos que ya cuentan con un vínculo laboral previo. De esta manera, se busca evitar vacíos normativos y asegurar procedimientos uniformes a nivel nacional.

Asimismo, se establece que la información sobre plazas vacantes, cronogramas y resultados deberá ser publicada por las UGEL, garantizando el acceso a la información para todos los postulantes interesados.

PUEDES VER: Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

lr.pe

Minedu: las dos vías habilitadas para acceder a una plaza docente en 2026

Para el año escolar 2026, el proceso de contratación docente se desarrolla a través de dos modalidades. La primera está dirigida a los docentes que forman parte de los cuadros de mérito vigentes de la Prueba Nacional, quienes pueden elegir entre las plazas publicadas y presentar su solicitud dentro de los plazos establecidos.

La segunda modalidad corresponde a la contratación mediante evaluación de expediente. Esta opción está orientada a los docentes que no cuentan con puntaje en la Prueba Nacional y que deberán presentar su documentación y formulario de postulación ante la UGEL respectiva, de acuerdo con el cronograma oficial.

En ambos casos, la adjudicación de plazas se realiza siguiendo el orden de mérito y el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada puesto, asegurando un proceso competitivo y regulado.

PUEDES VER: Universidades con licencia denegada podrán enseñar por un año más tras ampliación de Sunedu

lr.pe

Requisitos y condiciones que deben cumplir los docentes para postular o renovar contrato, según Minedu

Entre los requisitos generales para postular o renovar contrato docente se encuentra contar con título profesional pedagógico o título universitario con formación pedagógica, según el nivel y modalidad educativa. Además, el postulante debe cumplir con el perfil requerido para la plaza y no encontrarse impedido de ejercer función pública.

Para la renovación del contrato, el docente debe haber mantenido vínculo laboral durante el año anterior, contar con una evaluación favorable de desempeño y figurar en la relación de servidores aptos publicada por la UGEL o la Dirección Regional de Educación correspondiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Minedu alista contratación de 9.000 auxiliares para el inicio del Año escolar 2026: conoce los requisitos

Minedu alista contratación de 9.000 auxiliares para el inicio del Año escolar 2026: conoce los requisitos

LEER MÁS
Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Internos asesinan a director de centro de rehabilitación y a dos compañeros en Huaura tras violenta fuga

Internos asesinan a director de centro de rehabilitación y a dos compañeros en Huaura tras violenta fuga

LEER MÁS
Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

LEER MÁS
San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exchica reality y modelo, Darlene Rosas, sorprende al mostrar por primera vez su embarazo de seis meses: “Nunca había amado tanto mi cuerpo”

Guepardo ataca a streamer Speed durante su tour por África y el video se vuelve viral en redes sociales

Hijo de Nicolás Maduro envía mensaje al exdictador en el Parlamento de Venezuela: "La patria está en buenas manos, papá"

Sociedad

Familia denuncia posible secuestro tras desaparición de adolescente en Juliaca

¿Qué pasa si no te inscribes al Servicio Militar 2026? Multas en el Ejército, FAP y Marina

Lambayeque: acribillan a joven madre cuando se dirigía a su trabajo en Olmos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025