Sociedad

Condenan a 17 años de prisión a ciudadanos canadienses por intentar exportar 98 kilos de cocaína desde el Callao

Los involucrados ocultaban la cocaína en artículos comunes como cajas chinas y maletines, evadiendo controles aduaneros. La red fue desarticulada tras una investigación del Ministerio Público del Callao en el 2023.

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los implicados en el 2023, periodo donde la Fiscalía recabó pruebas para lograr la condena de 17 años.
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los implicados en el 2023, periodo donde la Fiscalía recabó pruebas para lograr la condena de 17 años.

El Poder Judicial de Perú dictó una sentencia de 17 años de cárcel para Frederic Dewald y Francis Toupin, ambos canadienses, y Andrea Bajak, por intentar exportar 98,31 kilogramos de cocaína ocultos en diversos objetos a través del puerto del Callao. La acusación, presentada por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao, reveló que los involucrados se encargaban de coordinar la compra y traslado de la droga desde almacenes en Villa El Salvador y Chorrillos.

Los envíos fueron camuflados en artículos como cajas chinas, tubos de cortina, adornos de elefantes y maletines, con la intención de evadir los controles aduaneros. La investigación también identificó a Jordi López como proveedor de la cocaína, quien ya había sido sentenciado por este caso. El operativo permitió desmantelar una red internacional que utilizaba rutas y métodos de camuflaje avanzados para transportar drogas fuera del país.

Tráfico de cocaína desde el Callao

Además de la condena de 17 años de prisión, Dewald, Toupin y Bajak deberán pagar una reparación civil al Estado peruano. Dewald deberá abonar S/ 700,000, mientras que Toupin y Bajak deberán pagar S/ 350,000 cada uno. La organización estaba compuesta por ciudadanos de diferentes nacionalidades, incluidos canadienses, peruanos y un venezolano, cada uno desempeñando roles específicos dentro de la estructura criminal.

Dewald y Toupin coordinaban la operación a nivel internacional, encargándose de la compra y el traslado de la droga. Bajak se encargaba de la preparación y el camuflaje de los envíos, mientras que otros miembros de la red, como Pedro Hoyos y Luis Chacín, gestionaban la logística dentro de Perú. Asimismo, Lenin Trauco fabricaba las estructuras metálicas usadas en el transporte.

¿Cómo operaba la organización?

El modus operandi de la organización consistía en esconder la cocaína en objetos comunes, como cajas chinas y tubos de cortina, para luego enviarlos por vía aérea y marítima. La red utilizaba contactos internacionales y rutas comerciales, lo que permitió llevar a cabo múltiples intentos de exportación en 2022 y 2023.

La desarticulación de la red fue el resultado de una investigación liderada por el Ministerio Público del Callao. El 1 de febrero de 2023, un operativo logró la detención de ocho integrantes de la organización, con excepción de Andrea Bajak. La Fiscalía demostró la participación de los acusados en al menos seis intentos de envío de droga al extranjero.

El primer intento detectado involucró el envío de 20,040 kilos de cocaína ocultos en cinco cajas chinas. En otro operativo, las autoridades canadienses incautaron 31,280 kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en soportes para cortinas. A pesar de varios intentos adicionales, la droga nunca logró salir del país. Las acciones de inteligencia permitieron rastrear el patrón de camuflaje de la organización y su coordinación internacional.

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los detenidos, durante los cuales la Fiscalía consolidó las pruebas necesarias para avanzar en la investigación y lograr la condena de 17 años de los principales responsables.

