Sociedad

Sujeto acaba con la vida de su abuela en Pomalca: Chiclayo registra 4 asesinatos en lo que va del 2026

La adulta mayor fue trasladada de emergencia al hospital nacional Almanzor Aguinaga, pero no resistió las graves heridas.


Adulta mayor falleció camino al hospital. Créditos: difusión.
Adulta mayor falleció camino al hospital. Créditos: difusión.

Un hombre identificado como Félix Chang Rivera (18) fue detenido por la PNP la tarde del martes 6 de enero luego de atacar con un cuchillo y acabar con la vida de su abuela Paula Reyes de Rivera (83) en el distrito de Pomalca, en Chiclayo. Con este caso, ya son cuatro asesinatos registrados en la región Lambayeque en lo que va del 2026.

Puedes ver: Chiclayo: ambulantes buscan repetir feria en los exteriores del mercado Modelo en temporadas comerciales del 2026

lr.pe

Atacada en su casa

La información obtenida por fuente oficial señala que los hechos sucedieron en la vivienda que ambos compartían en la urbanización Sol de Pomalca. Las autoridades trataron de salvar la vida de la adulta mayor trasladándola al servicio de Emergencia del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, pero la mujer no resistió las graves heridas y falleció en el camino.

Mientras el fiscal de turno autorizaba el traslado del cadáver de la abuela a la morgue de Chiclayo para la necropsia, los agentes de la Comisaría Pomalca detuvieron al muchacho con el objetivo de ponerlo a disposición de los detectives del departamento de Homicidios de la Divincri Chiclayo y del representante del Ministerio Público para el procedimiento de ley.

Puedes ver: Chiclayo: gestante podría perder a sus bebés gemelos si no es referida a un hospital con incubadoras disponibles

lr.pe

Cuatro homicidios en 2026

No ha pasado una semana desde que comenzó este nuevo año, pero la región Lambayeque ya registra cuatro asesinatos. Las primeras tres víctimas corresponden a un mototaxista que fue atacado a balazos en el distrito de La Victoria, una madre que recibió tres disparos en Olmos y un extranjero que murió acuchillado en inmediaciones de un dren en La Victoria.

