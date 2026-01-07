Nuevo jefe de la Policía en La Libertad anuncia golpes contra cabecillas de organizaciones criminales

El nuevo jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, anunció un plan estratégico para desarticular las organizaciones criminales que operan en la zona de Trujillo y otras provincias.

Según Moreno, su gestión estará orientada a fortalecer la seguridad ciudadana mediante operaciones contundentes contra los cabecillas de varias organizaciones que vienen sembrando temor en los liberteños.

"Nosotros estamos infiltrándonos en estas organizaciones criminales y, en estos días, vamos a dar un golpe certero contra ellas. Vamos a identificar a los cabecillas por cada jurisdicción", dijo la nueva autoridad policial.

Pide denunciar casos de extorsión

Por otro lado, hizo un llamado a la población para que denuncien en caso de ser víctimas de extorsión. Esto con el fin de llevar a cabo las investigaciones necesarias y localizar a los responsables de este delito.

"Hay un problema que ocurre en todo el Perú; en el caso de las extorsiones, no contamos con la presencia del denunciante. Estadísticamente, hemos logrado acabar con las organizaciones criminales cuando hay una denuncia. No teman en denunciar; la Policía los asesorará", finalizó Moreno.