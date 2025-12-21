“La mataron porque luchaba contra la corrupción”: esposo de regidora asesinada en La Libertad exige justicia

José Luis García López, esposo de la regidora Elena Rojas Alcalde —acribillada el pasado 18 de diciembre durante una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama (La Libertad)—, afirmó a La República que el crimen de la concejal no fue un hecho aislado, sino consecuencia de su firme lucha contra la corrupción y de su labor de fiscalización en Chicama.

Elena Rojas, desde que inició su labor de regidora, había realizado diversas denuncias contra autoridades y funcionarios por delitos por corrupción, con carpetas abiertas en la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría, la Contraloría y el Poder Judicial.

"Para nosotros está claro que el homicidio contra mi esposa fue producto de su labor fiscalizadora, frontal y de lucha contra la corrupción que ella venía desarrollando en el distrito de Chicama. Ella ha realizado una serie de denuncias contra autoridades y funcionarios por delitos de corrupción. Ese fue uno de los motivos por los cuales quisieron silenciarla, querer callarla", dijo José García, quien llora por la partida de su compañera.

Se perfilaba como candidata a la alcaldía de Chicama

El viudo añadió que, debido a la labor fiscalizadora de Elena Rojas, los pobladores de Chicama le solicitaban que se postulara a la alcaldía. Reveló que ella ya comenzaba a prepararse para postular a la alcaldía por el APRA.

"Ella (Elena Rojas) se había convertido en una figura política en ascenso, y los pobladores le pedían que fuera candidata al distrito de Chicama; además, se perfilaba para postular a la alcaldía por el Partido Aprista", indicó.

Piden investigar al alcalde de Chicama

Por su parte, una de las sobrinas y un grupo de pobladores de Chicama y Sausal exigieron a las autoridades que investiguen al alcalde de Chicama, Edilberto Bara, y a otros funcionarios. Según los deudos, ellos serían los autores intelectuales del crimen.

"Mi tía (Elena Rojas) denunció al alcalde de Chicama y a los regidores públicamente por irregularidades. La denuncia está en Fiscalía. Mi tía ha trabajado correctamente. Que investiguen al alcalde de Chicama", mencionaron los familiares.

Criticaron ausentismo de alcalde de Chicama y sus regidores

Mirtha Sánchez, exregidora de Chicama, criticó la ausencia del burgomaestre Edilberto Bara y de sus regidores en el velorio y sepelio de la concejal Elena Rojas.

"Estoy sorprendida de que ninguna autoridad de Chicama esté acompañando a la familia de Elena Rojas. El hecho de que hayan discrepado y discutido no quiere decir que no deban estar presentes", comentó.

Piden seguridad para Sausal

Julio Cabada Castillo, alcalde del Centro poblado Sausal, lugar donde ocurrió el ataque sangriento contra la regidora, denunció la falta de atención y el descuido en seguridad por parte de las autoridades.

"Yo, como alcalde, vengo pidiendo y gestionando ante la macroregión y la región una unidad policial. Somos 15 mil habitantes y no tenemos patrulleros ni serenazgos. Contamos solo con 7 policías", denunció la autoridad de Sausal.

Finalmente, se sumó al pedido de justicia y exhortó a las autoridades a investigar y capturar a los responsables del crimen de Elena Rojas.