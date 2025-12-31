Una vecina contó que observó a dos jóvenes en actitud sospechosa. Créditos: Sergio Verde / La República.

Una vecina contó que observó a dos jóvenes en actitud sospechosa. Créditos: Sergio Verde / La República.

Un grupo de extorsionadores dejó un artefacto explosivo debajo de un cartel de la obra de 'Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la avenida César Vallejo', en la ciudad de Trujillo. Minutos después, el artefacto detonó y generó alarma entre los vecinos de la urbanización La Rinconada.

Según las primeras investigaciones, el ataque ocurrió la madrugada del 31 de diciembre en la intersección de las avenidas César Vallejo y Federico Villarreal. La obra está siendo ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad y la empresa contratista Consorcio Vías Vallejo.

Acusan a tres jóvenes de responsables del ataque

Una vecina contó que observó a dos jóvenes que llegaron hasta la zona de inicio de la obra de construcción y dejaron un explosivo, mientras un tercer joven los grababa para luego huir con rumbo desconocido. Uno de los sospechosos serían menor de edad.

Vecinos tienen temor que obra sea paralizada

Por su parte, la alcaldesa vecinal de la urbanización La Rinconada lamentó lo sucedido y expresó que existe temor entre los vecinos de la zona de que la obra sea paralizada tras el reciente ataque.

Asimismo, agregó que, desde hace 30 años, las pistas de la avenida Vallejo se encuentran en pésimas condiciones y, ahora que el gobierno regional de La Libertad ha iniciado los trabajos de mejoramiento, hay incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

"Hemos vivido más de 30 años con polvo debido al mal estado de las pistas. A raíz de esto, y tras el ataque con explosivos, tenemos miedo de que suframos el abandono y el olvido por parte de las autoridades. Puede que la obra se detenga y no avance", dijo.