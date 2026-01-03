Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

Los 272 homicidios registrados en el 2025 expusieron, como sucedió también en el 2024, el aumento del nivel de violencia en diversas zonas de La Libertad. En medio de ese contexto crítico que ha dejado una de las cifras de crímenes más altas del país, general PNP Franco Moreno Panta asume como nuevo jefe de la Región Policial La Libertad, en reemplazo de Guillermo Llerena Portal, quien pasó al retiro por renovación de cuadros.

"Hay una lucha violenta por territorios, por la extorsión y cobros de cupos. Las bandas quieren ocupar roles más relevantes”, gráfica un oficial de la PNP.

En el comando policial aseguran fueron esclarecidos muchos asesinatos y otros hechos violentos. Pero como consecuencia de ese complejo escenario, se decidió relevar al jefe policial Guillermo Llerena.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a La República que Llerena no cumplió con las consignas que le dieron para conducir la fuerza en La Libertad, sobre todo en Trujillo y Pataz.

El uso del sicario en moto, se potentes armas de fuego y explosivos es el punto común en los homicidios, que en casi todos los casos tuvo el robo como detonante, sino ajustes y venganzas.

“Tenemos personal excelente y valioso. Vamos a incrementar la inteligencia y la operatividad que se viene desarrollando, para llegar rápido cuando el ciudadano lo requiere”, ha manifestado Moreno Panta.

Ex jefes de la Región Policial La Libertad señalaron que dicho general enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera. Lo califican como “un oficial operativo” con experiencia en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y en la División de Secuestros y Extorsiones (Divise).

En Trujillo es recordado por haber liderado el 27 de noviembre del 2022 el rescate de la empresaria Nilda Alejandra Arrascue Espinoza (43), dueña de la conocida Tienda Tía.

La mujer había sido secuestrada por miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’ doce días antes, cuando salía de su hogar. Sus captores exigían la suma de un millón de dólares para su libertad y amenazaron a sus familiares con asesinarla si no cumplían con ese pago.

Los efectivos policiales lograron rescatar a Arrascue Espinoza luego de un enfrentamiento a tiros con Frank Zapara Sabogal (27), uno de sus dos secuestradores, quien resultó herido. En el operativo también fue capturado su cómplice, Christian Montero Sandoval (28).

Para otros exoficiales uno de los puntos clave será reordenar el área de Inteligencia donde existen agentes que no estarían cumpliendo su labor, y den la operatividad policial.

En ese sentido, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dio su respaldo al nuevo general, pero pidió mejorar el trabajo de inteligencia policial.

La gobernadora regional, Joana Cabrera, también señaló que sostendrá una reunión con Franco Moreno para pedirle la elaboración de un plan concreto y efectivo para contener el avance de la criminalidad.

TRIPLE HOMICIDIO EN PATAZ

De otro lado, las investigaciones sobre el asesinato de tres personas en un enfrentamiento en Pataz, estarían estancadas.

Las diligencias realizadas en la comisaría de Vijus fueron paralizadas el 1 de enero y los familiares de los fallecidos Pilar Eduardo Acosta Vera (35), Marcelino Ramos Contreras (31) y Teodulio Ramos Llaury (33) no permitieron que fueran trasladados a la morgue de Trujillo.

De acuerdo con un comunicado oficial de la empresa Minera Poderosa, el incidente se registró la madrugada del 31 de diciembre de 2025, cuando personal de seguridad acudió a la bocamina Papagayo tras escuchar disparos en la zona. En el lugar se hallaron los cuerpos con impactos de bala.

La empresa sostuvo que las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la presunta intención de sustraer mineral, en un sector donde operan grupos vinculados a la minería ilegal.

Como parte de las primeras diligencias, se detuvo a dos personas que fueron puestas a disposición de la Policía Nacional.

Ellos habrían sido emboscados durante una “picadita”, una práctica ilegal donde se ingresa a las minas para recoger material aurífero desperdiciado. Dos de ellos incluso tendrían antecedentes policiales desde el 2023.

Sin embargo, un vecino de la zona señaló que los fallecidos serían agricultores de un anexo del distrito, dedicados al cultivo de frutales como mango, palta, limón y naranja en áreas cercanas al río Marañón, y afirmó no tener conocimiento de que se dedicaran a actividades mineras.

El año pasado 49 personas perdieron la vida en hechos violentos vinculados a conflictos en zonas mineras reveló el alcalde de Pataz Aldo Carlos Mariños.

Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Ancash señaló que las regiones afectadas por la minería ilegal han solicitado control territorial por parte del Estado y no únicamente la declaratoria de estado de emergencia, al considerar que esta medida no ha dado resultados efectivos.