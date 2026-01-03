HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Sociedad

Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

General Franco Moreno fue jefe de la Diviac y de la Divise. En Trujillo dirigió el rescate de la empresaria Nilda Arracue por quien solicitaban un millón de dólares por su liberación. Asume el cargo en reemplazo del general Guillermo Llerena que fue pasado al retiro en medio de 272 homicidios registrados en La Libertad en el 2025.

General Franco Moreno Panta, nuevo jefe de la Región Policial de La Libertad. Foto: Difusión
General Franco Moreno Panta, nuevo jefe de la Región Policial de La Libertad. Foto: Difusión

Los 272 homicidios registrados en el 2025 expusieron, como sucedió también en el 2024, el aumento del nivel de violencia en diversas zonas de La Libertad. En medio de ese contexto crítico que ha dejado una de las cifras de crímenes más altas del país, general PNP Franco Moreno Panta asume como nuevo jefe de la Región Policial La Libertad, en reemplazo de Guillermo Llerena Portal, quien pasó al retiro por renovación de cuadros.

"Hay una lucha violenta por territorios, por la extorsión y cobros de cupos. Las bandas quieren ocupar roles más relevantes”, gráfica un oficial de la PNP.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En el comando policial aseguran fueron esclarecidos muchos asesinatos y otros hechos violentos. Pero como consecuencia de ese complejo escenario, se decidió relevar al jefe policial Guillermo Llerena.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron a La República que Llerena no cumplió con las consignas que le dieron para conducir la fuerza en La Libertad, sobre todo en Trujillo y Pataz.

PUEDES VER: Familiares del periodista Fernando Núñez exigen que su asesinato se investigue en Trujillo y no en Pacasmayo

lr.pe

El uso del sicario en moto, se potentes armas de fuego y explosivos es el punto común en los homicidios, que en casi todos los casos tuvo el robo como detonante, sino ajustes y venganzas.

 “Tenemos personal excelente y valioso. Vamos a incrementar la inteligencia y la operatividad que se viene desarrollando, para llegar rápido cuando el ciudadano lo requiere”, ha manifestado Moreno Panta.

Ex jefes de la Región Policial La Libertad señalaron que dicho general enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera. Lo califican como “un oficial operativo” con experiencia en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y en la División de Secuestros y Extorsiones (Divise).

En Trujillo es recordado por haber liderado el 27 de noviembre del 2022 el rescate de la empresaria Nilda Alejandra Arrascue Espinoza (43), dueña de la conocida Tienda Tía.

La mujer había sido secuestrada por miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’ doce días antes, cuando salía de su hogar. Sus captores exigían la suma de un millón de dólares para su libertad y amenazaron a sus familiares con asesinarla si no cumplían con ese pago.

Los efectivos policiales lograron rescatar a Arrascue Espinoza luego de un enfrentamiento a tiros con Frank Zapara Sabogal (27), uno de sus dos secuestradores, quien resultó herido. En el operativo también fue capturado su cómplice, Christian Montero Sandoval (28).

Para otros exoficiales uno de los puntos clave será reordenar el área de Inteligencia donde existen agentes que no estarían cumpliendo su labor, y den la operatividad policial.

En ese sentido, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dio su respaldo al nuevo general, pero pidió mejorar el trabajo de inteligencia policial.

La gobernadora regional, Joana Cabrera, también señaló que sostendrá una reunión con Franco Moreno para pedirle la elaboración de un plan concreto y efectivo para contener el avance de la criminalidad.

TRIPLE HOMICIDIO EN PATAZ

De otro lado, las investigaciones sobre el asesinato de tres personas en un enfrentamiento en Pataz, estarían estancadas.

Las diligencias realizadas en la comisaría de Vijus fueron paralizadas el 1 de enero y los familiares de los fallecidos Pilar Eduardo Acosta Vera (35), Marcelino Ramos Contreras (31) y Teodulio Ramos Llaury (33) no permitieron que fueran trasladados a la morgue de Trujillo.

De acuerdo con un comunicado oficial de la empresa Minera Poderosa, el incidente se registró la madrugada del 31 de diciembre de 2025, cuando personal de seguridad acudió a la bocamina Papagayo tras escuchar disparos en la zona. En el lugar se hallaron los cuerpos con impactos de bala.

PUEDES VER: Extorsionador desde prisión pedía S/ 20.000 a comerciante con ayuda de su expareja

lr.pe

La empresa sostuvo que las víctimas habrían ingresado de manera ilegal con la presunta intención de sustraer mineral, en un sector donde operan grupos vinculados a la minería ilegal.

Como parte de las primeras diligencias, se detuvo a dos personas que fueron puestas a disposición de la Policía Nacional.

Ellos habrían sido emboscados durante una “picadita”, una práctica ilegal donde se ingresa a las minas para recoger material aurífero desperdiciado. Dos de ellos incluso tendrían antecedentes policiales desde el 2023.

Sin embargo, un vecino de la zona señaló que los fallecidos serían agricultores de un anexo del distrito, dedicados al cultivo de frutales como mango, palta, limón y naranja en áreas cercanas al río Marañón, y afirmó no tener conocimiento de que se dedicaran a actividades mineras.

El año pasado 49 personas perdieron la vida en hechos violentos vinculados a conflictos en zonas mineras reveló el alcalde de Pataz Aldo Carlos Mariños.

Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Ancash señaló que las regiones afectadas por la minería ilegal han solicitado control territorial por parte del Estado y no únicamente la declaratoria de estado de emergencia, al considerar que esta medida no ha dado resultados efectivos.

Notas relacionadas
Extorsionadores dejan explosivo en obra de vías en Trujillo

Extorsionadores dejan explosivo en obra de vías en Trujillo

LEER MÁS
Fallece joven trabajadora que sufrió quemaduras tras ataque a inmobiliaria en Trujillo

Fallece joven trabajadora que sufrió quemaduras tras ataque a inmobiliaria en Trujillo

LEER MÁS
La Libertad: Fiscalía libera a policía que habría disparado contra colega en cuarto que alquilaban juntos

La Libertad: Fiscalía libera a policía que habría disparado contra colega en cuarto que alquilaban juntos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

LEER MÁS
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS
Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Fiscalía pide comparecencia con restricciones y pago de S/20.000 para chofer de Hermes por muerte de menor en Gamarra

Fiscalía pide comparecencia con restricciones y pago de S/20.000 para chofer de Hermes por muerte de menor en Gamarra

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025