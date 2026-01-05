CSJAR consolidará la modernización de su infraestructura durante el año 2026

Uno de los principales anuncios formulados por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, durante la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, fue la concreción de diversos proyectos de infraestructura judicial de singular envergadura para este distrito judicial, los cuales se ejecutarán mediante la modalidad de Obras por Impuestos, gracias a la articulación de esfuerzos con el Gobierno Regional de Arequipa y el empresariado privado.

Sede Judicial de Cerro Colorado

El proyecto más inmediato corresponde a la construcción de la nueva sede judicial de Cerro Colorado, cuya ejecución se iniciará en los próximos días del presente mes de enero, a cargo de la empresa Máxima Internacional S.A.

Esta moderna infraestructura estará ubicada en la zona semirrural de Pachacútec, tras haberse obtenido la aprobación técnica del Gobierno Regional de Arequipa, que ha comprometido una inversión de 47 millones 8 17 mil soles bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

El plazo máximo de ejecución de esta obra será de 10 meses, y permitirá mejorar significativamente las condiciones del servicio de justicia para la población de la zona norte de la ciudad, reduciendo brechas de infraestructura y fortaleciendo el acceso a una justicia oportuna, digna y de calidad, alineada a los principios de transparencia, desarrollo y responsabilidad social.

Proyecto de Islay

Durante el discurso de Apertura del Año Judicial 2026, el presidente de la Corte informó que la construcción de la sede judicial de Islay es ya una realidad concreta, dado que el expediente técnico se encuentra actualmente en proceso de evaluación para el otorgamiento de la buena pro, conforme a ley.

Una vez culminada esta etapa, se procederá a la suscripción del correspondiente convenio de inversión, que permitirá la ejecución de este proyecto largamente esperado por la población de la provincia de Islay, valorizado en S/ 17 425 910, monto que incluye equipamiento integral.

Ambientes administrativos

Asimismo, dio cuenta que el convenio tripartito suscrito entre las municipalidades de Yarabamba, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Corte Superior de Justicia de Arequipa, está permitiendo la ejecución del proyecto de ampliación de las oficinas administrativas, ubicadas en el último nivel del bloque “E”.

Asimismo, se informó sobre la ampliación de oficinas administrativas y la construcción del Archivo Central en Cayma. Fuente: Difusión.

Este proyecto contempla, además, la instalación de dos nuevos ascensores en los bloques “C” y “E”, así como la modernización del único ascensor actualmente operativo en la sede central de la Corte de Justicia de Arequipa, contribuyendo a mejorar la accesibilidad y las condiciones laborales del personal jurisdiccional y administrativo.

Archivo Central

Finalmente, el proyecto de inversión del Archivo Central, que será construido en el distrito de Cayma, ha sido priorizado por el Consejo Regional de Arequipa y se encuentra en una fase decisiva para su concreción.

Existe un compromiso formal del empresariado privado para la ejecución de esta importante obra, cuya inversión estimada asciende a S/ 21 000 585, lo que permitirá fortalecer la gestión documental y la conservación de los expedientes judiciales del distrito judicial.

Producción judicial

En cuanto a la gestión jurisdiccional, el año 2025 concluyó con una carga procesal superior a 416 900 expedientes, de los cuales 175 997 corresponden a procesos en trámite (42 %) y 240 903 a procesos en ejecución (58 %).

Durante dicho periodo, se alcanzó una producción efectiva de 111 898 expedientes resueltos, lo que representa el 63,58 % de la carga en trámite, evidenciando el esfuerzo sostenido de jueces, juezas y servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Durante su discurso de orden, el Dr. Nicolás Iscarra Pongo resaltó, además, los importantes avances logrados en la reducción de plazos procesales, la implementación de innovaciones tecnológicas, y diversas iniciativas gestadas en este distrito judicial que han escalado a nivel nacional. Entre los logros más destacados mencionó la certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno, obtenida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones.

En el ámbito administrativo, subrayó el alto nivel de ejecución presupuestal alcanzado, equivalente al 99,19 %, reflejo de una gestión eficiente, con la ejecución de un presupuesto de S/ 165 726 664. Asimismo, informó que la ejecución de los programas presupuestales alcanzó el 100 %.

La ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026 concluyó con la lectura de la resolución oficial de conformación de las Salas de Apelaciones, que ejercerán funciones durante el presente año judicial.