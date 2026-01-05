Corte Superior de Justicia de Arequipa incorpora a 02 nuevos Jueces Superiores

Polanco y Rivera asumirán funciones en la Segunda Sala Laboral Permanente y la Primera Sala Penal de Apelaciones. Fuente: Difusión.

Polanco y Rivera asumirán funciones en la Segunda Sala Laboral Permanente y la Primera Sala Penal de Apelaciones. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa incorporó a 02 nuevos jueces superiores, quienes se integran al despacho jurisdiccional con el compromiso de fortalecer el servicio de justicia en la región, en beneficio de la ciudadanía.

La ceremonia de incorporación fue encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa(e) Nimer Marroquín Mogrovejo, quien destacó la trayectoria profesional, la solvencia ética y la vocación de servicio de los magistrados, Carlos Polanco Gutiérrez y Elisbán Rivera Anco a quienes felicitó en nombre de toda la judicatura arequipeña, exhortándolos a ejercer la función jurisdiccional con independencia, probidad y respeto irrestricto a la Constitución y las leyes.

Los jueces superiores incorporados asumirán funciones en la Segunda Sala Laboral Permanente y la Primera Sala Penal de Apelaciones, respectivamente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, reconoce la trayectoria de ambos magistrados quienes sumarán esfuerzos y profesionalismo para garantizar un acceso oportuno y efectivo a la justicia para todos.