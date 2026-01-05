HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

Accidente ocurrió durante la madrugada en vía de la zona costera. Vehículo cayó hacia un canal de riego


La víctima mortal fue identificada como Jhonmar Márquez Montes. Créditos: cortesía.
La víctima mortal fue identificada como Jhonmar Márquez Montes. Créditos: cortesía.

Luto en las pistas de la región Arequipa. El despiste y volcadura de un automóvil en la provincia de Camaná dejó el saldo de un fallecido y tres personas heridas. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes 5 de enero, en el anexo El Chorro.

La víctima mortal fue identificada como Jhonmar Márquez Montes, quien conducía el auto Mazda de placa VBO-501. Era cerca de las 5 a.m., cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo y se despistó, cayendo a un canal de regadío. El vehículo terminó con las llantas hacia arriba. El chofer murió de forma instantánea.

Otros tres ocupantes terminaron heridos, los que fueron rescatados por efectivos de la Compañía de Bomberos 35 y serenos de la Municipalidad Provincial de Camaná. Luego fueron trasladados al Hospital Regional de Camaná.

Los heridos fueron identificados como Diego Ernesto Carhuacayo Gomes (22), Dana Luna Arapa (26) y Vanessa Romero Vargas (46), quienes permanecen en observación.

Se sabe que la unidad vehicular iba hacia la zona de las playas en La Punta. La Policía realiza las diligencias para determinar las causas del accidente. Mientras que vecinos de Camaná lamentaron el deceso del conductor, quien residía en el sector de El Carmen.

