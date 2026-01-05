Arequipa: despiste en carretera de Camaná deja un fallecido y tres heridos

Luto en las pistas de la región Arequipa. El despiste y volcadura de un automóvil en la provincia de Camaná dejó el saldo de un fallecido y tres personas heridas. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes 5 de enero, en el anexo El Chorro.

La víctima mortal fue identificada como Jhonmar Márquez Montes, quien conducía el auto Mazda de placa VBO-501. Era cerca de las 5 a.m., cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo y se despistó, cayendo a un canal de regadío. El vehículo terminó con las llantas hacia arriba. El chofer murió de forma instantánea.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Puedes ver: Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Otros tres ocupantes terminaron heridos, los que fueron rescatados por efectivos de la Compañía de Bomberos 35 y serenos de la Municipalidad Provincial de Camaná. Luego fueron trasladados al Hospital Regional de Camaná.

Los heridos fueron identificados como Diego Ernesto Carhuacayo Gomes (22), Dana Luna Arapa (26) y Vanessa Romero Vargas (46), quienes permanecen en observación.

Se sabe que la unidad vehicular iba hacia la zona de las playas en La Punta. La Policía realiza las diligencias para determinar las causas del accidente. Mientras que vecinos de Camaná lamentaron el deceso del conductor, quien residía en el sector de El Carmen.