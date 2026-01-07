HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

En Perú, el 45% de personas opta por reducir su jornada laboral en vez de tomar vacaciones, según un estudio de Bumeran

Un estudio revela un cambio en las preferencias laborales en el Perú: el 45% de las personas trabajadoras prefiere jornadas más cortas en lugar de vacaciones convencionales, lo que marca una tendencia creciente en la región.

Según la encuesta, el 45% de los peruanos prefiere reducir su jornada laboral.
Foto: COMEXPERÚ/composición LR

En el Perú, la manera de concebir el descanso vinculado al trabajo está en constante transformación. Así lo revela el estudio Vacaciones 3.0, de Bumeran, que muestra una inclinación creciente hacia alternativas distintas a las vacaciones convencionales. De hecho, el 45% de las personas trabajadoras en el país prefiere reducir su jornada para dedicar ese tiempo a prioridades personales, como recibir bonos o incentivos económicos adicionales, antes que tomar días de descanso. Este porcentaje —el más alto de la región— refleja con claridad que las prioridades están cambiando de manera radical en el entorno laboral.

Esta tendencia no es exclusiva del contexto peruano, aunque en otros países se manifiesta con menor fuerza. Panamá alcanza un 40% de preferencia por jornadas más cortas, seguido de Ecuador (36%), Chile (33%) y Argentina (29%). El fenómeno indica que, más que acumular descansos prolongados, muchas personas buscan armonizar su vida personal con las exigencias profesionales en el día a día.

Encuesta Bumeran. Foto: Bumeran

Encuesta Bumeran. Foto: Bumeran

¿A qué se debe esta decisión de los peruanos por reducir su jornada laboral?

En esa misma línea, el 45% de los talentos prioriza otros beneficios por encima de las vacaciones. Entre los más valorados se encuentran los bonos o incentivos económicos adicionales, elegidos por el 31%; la posibilidad de trabajar de forma remota o desde cualquier lugar del mundo, con un 29%; y un salario competitivo, mencionado por el 28%. Estas cifras muestran que la estabilidad económica y la flexibilidad laboral influyen cada vez más en las decisiones de las personas trabajadoras.

El informe también evidencia que más de la mitad de las personas trabajadoras (55%) no tomó vacaciones durante el último año. Las principales razones fueron el cambio de empleo, la falta de recursos económicos y la dificultad para encontrar un periodo adecuado en la agenda. Incluso entre quienes sí accedieron a días de descanso, persiste un problema relevante: la desconexión. Un 36% admite no lograr desligarse del trabajo durante sus vacaciones, ya sea revisando mensajes, atendiendo tareas menores o manteniendo un nivel de actividad similar al de la rutina laboral.

¿Cuál es la tendencia a futuro?

Este comportamiento tiene efectos emocionales importantes, ya que, según la encuesta, el 71% reconoce que revisa su correo o celular laboral durante el descanso; un 32% siente ansiedad si no lo hace y un 17% experimenta culpa al disfrutar de sus vacaciones. Aun así, la mayoría coincide en la importancia del descanso: el 64% considera que contar con días adicionales de vacaciones es clave al momento de evaluar un nuevo empleo, y el 92% cree que debería ser un beneficio estándar en todas las organizaciones.

De cara al futuro, pensar en las próximas vacaciones sigue generando emociones positivas. Para muchas personas, estas representan entusiasmo, tranquilidad y la oportunidad de compartir tiempo con sus seres queridos. En un contexto laboral cada vez más demandante, el desafío para las empresas será ofrecer esquemas que promuevan no solo el descanso, sino también una verdadera desconexión y bienestar integral.

