Deportes

Real Madrid vs Benfica EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026?

Después de un primer partido repleto de polémicas por el caso Vinicius Jr., Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Benfica en busca de sellar su clasificación a los octavos de la Champions League.

Real Madrid vs Benfica juegan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: composición LR/Omar Neyra
Real Madrid vs Benfica juegan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: composición LR/Omar Neyra

Real Madrid vs Benfica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 25 de febrero por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026. El partido entre españoles y lusos se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN en Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes, con el minuto a minuto y videos de los goles.

En la ida, la Casa Blanca venció 1-0 al equipo de José Mourinho con gol de Vinicius Jr. El brasileño estuvo envuelto en una polémica después de que denunció que el argentino Gianluca Prestianni le dijo comentarios racistas durante el encuentro. Ante ello, UEFA suspendió al futbolista del Benfica y no podrá jugar en la vuelta.

lr.pe

Horario del Real Madrid vs Benfica

En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Benfica por la vuelta de la Champions League 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 5.00 p. m.

lr.pe

¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

La transmisión del Real Madrid vs Benfica por la Champions estará a cargo de ESPN en toda Sudamérica. Además, vía streaming puedes seguirlo por Disney Plus con suscripción previa.

¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica online gratis?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Real Madrid vs Benfica: posibles formaciones

Es importante comentar que Mourinho no podrá estar en el banquillo por suspensión. El portugués vio la tarjeta roja en el encuentro de ida.

  • Real Madrid: Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Mbappé.
  • Benfica: Trubin; Otamendi, Araújo, Dahl, Dedic; Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.

Pronósticos Real Madrid vs Benfica

Como era de esperarse, Real Madrid es el favorito en las casas de apuestas. La victoria del Benfica paga hasta seis veces más de lo invertido.

  • Betsson: gana Real Madrid (1.50), empate (4.80), gana Benfica (6.10)
  • Betano: gana Real Madrid (1.52), empate (5.00), gana Benfica (6.00)
  • Bet365: gana Real Madrid (1.50), empate (5.00), gana Benfica (5.25)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1.52), empate (4.97), gana Benfica (6.38)
  • Coolbet: gana Real Madrid (1.47), empate (5.10), gana Benfica (6.75)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1.47), empate (4.75), gana Benfica (6.33)
