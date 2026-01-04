SJL: Caen tres sicarios juveniles de 17, 16 y 14 años que asesinaron a 2 personas

Muy jóvenes, casi niños, muchos muchachos sin estudios y desempleados esperan en distintos barrios de Lima Metropolitana y el Callao una ‘oportunidad’: ser contratados por sicarios al servicio de bandas criminales para probar que, pese a su corta edad, ya son expertos en hacer ‘un buen trabajo’ es decir, en demostrar sangre fría a la hora de asesinar ‘por encargo’.

Así quedó demostrado con la captura de A.R.C.J. (17), conocido como Ángel’, D.F.C.A. (16), llamado ‘Daniel’ e I.H.C.J. (14) conocida como ‘Ivana’, y hermana del primero.

Los dos varones, de acuerdo a la investigación, son considerados como brazos armados de la banda criminal ‘Los Tovares’, la cual es liderada por alias Caique y se dedica al sicariato, extorsión, cobro de cupos a mototaxistas, banda criminal y a la comercialización de droga, dijo el general Manuel Lozada Morales, Jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

Ellos fueron arrestados anoche por una brigada del grupo Grecco, a cargo del coronel Luis Cayo Natteri, en el jirón Las Gencianas 643, a la altura del paradero 15 de Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a la Policía, los presuntos sicarios juveniles A.R.C.J. (17) y D.F.C.A. (16) fueron contratados por ‘Los Tovares’ que mantienen una disputa territorial por la hegemonía con una banda criminal liderada por el ‘Cholo Percy’, en el paradero 5 de Mariscal Castilla, en el asentamiento humano 10 de Octubre.

Los investigadores aseguran que participaron en el asesinato del venezolano Raynaldo David Boscan Villarreal, la madrugada del 2 de diciembre del 2025. Los autores del hecho fueron A.R.C.J. (17) y un sujeto conocido como ‘Maykel’.

Asimismo. se les acusa de perpetrar el homicidio de Álvaro José Carranza Guevara, ocurrido el 7 de diciembre del 2025. D.F.C.A. es acusado de ser el autor del hecho en complicidad de A.R.C.J., quien grabó el crimen.

A los retenidos que ahora afrontan cinco cargos se les decomisó un revólver, 20 municiones calibres 9mm y 3.80, 280 envoltorios con PBC, 15 bolsas con Tusi (droga sintética), otras dos bolsas con clorhidrato de cocaína y tres celulares.

Agentes expertos en investigación criminal de la Dirincri señalan que el método ‘clásico’ de operar del sicario es usando una motocicleta de alta cilindrada, lo que les permite huir con facilidad. En parejas, los sicarios identifican a la víctima, la siguen y la llaman por su nombre, para asegurarse de que no harán el trabajo en vano: cuando ésta responde al llamado, le disparan una ráfaga y, de inmediato, escapan.

Pero con el pasar de los años sus métodos se han ido diversificando. En los últimos años, y debido al enfrentamiento entre bandas por ajustes de cuentas, incluyeron la tortura. Así, es común que la víctima primero sea secuestrada y luego torturada.