Insólito. El pasado 21 de diciembre, Bad Bunny ofreció su último concierto en Ciudad de México como parte del 'Debí Tirar Más Fotos (DtMF) World Tour 2025'. La sorpresa de la noche fue la aparición de J Balvin, quien subió al escenario provocando aplausos y vítores del público. Tras años de diferencias, el colombiano selló su reconciliación con un emotivo mensaje que reflejó madurez y respeto.

Más de 60 mil personas presenciaron cómo ambos intérpretes compartieron momentos de cercanía, saludándose y abrazándose con evidente cariño. J Balvin dedicó palabras que confirmaron el fin del distanciamiento: “Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, expresó ante el público.

Mensaje de amistad y reflexión de J Balvin

El colombiano aprovechó sus redes sociales para compartir fotos y videos del reencuentro. “Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma”, comenzó su publicación. Agregó: “No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”.

En la misma publicación, J Balvin manifestó su deseo de paz y unidad, resaltando que los ejemplos positivos pesan más que los titulares. Cerró su mensaje con un afectuoso saludo: “Te quiero Benito Antonio”, refiriéndose a Bad Bunny por su nombre de pila.

Emoción y complicidad en el escenario

Durante la velada, Bad Bunny agradeció las palabras de su colega y compartió con el público los temas que grabaron juntos, incluyendo 'La Canción', 'Qué Pretendes', 'Si tu novio te deja sola' y 'I Like It'. El puertorriqueño aseguró que la conexión entre ambos es mutua y reconoció la importancia de la reconciliación: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”.

El concierto evidenció que ambos artistas prepararon este reencuentro con antelación. Bad Bunny confesó que semanas atrás conversaron sobre la idea de compartir tarima en México, esperando el momento ideal para sorprender a los fans. Por su parte, J Balvin compartió un álbum con fotos y clips de la noche. Entre las imágenes se observan abrazos afectuosos detrás de bambalinas y saludos sobre el escenario, confirmando que la amistad se restableció plenamente.