ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Entretenimiento

Usuaria capta a fans de Bad Bunny acampando 10 días antes de su concierto en el Estadio Nacional y redes estallan: "¿No tienen nada que hacer?"

A las afueras del Estadio Nacional ya se observan varias carpas y mantas de seguidores del ‘Conejo Malo’, instaladas varios días antes de su concierto.

Fans acampan desde la madrugada del 5 de enero para asegurar un lugar en el concierto de Bad Bunny
Fans acampan desde la madrugada del 5 de enero para asegurar un lugar en el concierto de Bad Bunny | Foto: Tercer Parlante/ milenka2098/ Composición LR

La práctica de instalarse días antes de un concierto en Lima se repite en cada visita de un artista de talla mundial, y el regreso de Bad Bunny no es la excepción. Una usuaria compartió en TikTok un video que se volvió viral, en el que se observa a varias personas acampando desde la madrugada del 5 de enero en las inmediaciones del Estadio Nacional para asegurar un buen lugar en los conciertos programados para el 16 y 17 del mismo mes. La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios: algunos se mostraron sorprendidos por la anticipación, mientras que otros lamentaron no poder asistir al evento.

El video difundido por la usuaria @milenka2098 hasta el momento cuenta con más de 8.800 reacciones. Entre los comentarios más destacados por los usuarios, se pudo leer: "¿No tienen nada que hacer?", "¿No es el 16 todavía?" y "Una manito arriba los que no vamos a ir, están revendiendo más caro".

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

lr.pe

Fans acampan en las afueras del Estadio Nacional a 10 días del concierto de Bad Bunny

Hasta cinco carpas instaladas y una más en preparación se pudieron observar a las afueras del Estadio Nacional, donde un grupo de fanáticos de Bad Bunny ya ha comenzado a acampar con casi dos semanas de anticipación. El video da cuenta del entusiasmo y la devoción que genera el artista puertorriqueño, cuyo regreso a Lima ha despertado una alta expectativa entre sus seguidores.

Pese al calor intenso y la larga espera, la posibilidad de obtener un lugar privilegiado para el concierto del ‘Conejo Malo’, programado para el 16 y 17 de enero, hace que para muchos jóvenes el esfuerzo valga por completo la pena.

lr.pe

Bad Bunny reprogramó sus conciertos en Lima por su participación en el Super Bowl LX

Los boletos adquiridos para los conciertos del 30 y 31 de enero serán válidos para las nuevas fechas: el 16 y 17 de enero de 2026, respectivamente. El cambio se debe al reajuste en la agenda de Bad Bunny, quien encabezará el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX en febrero. No será necesario realizar ningún trámite adicional para validar las entradas.

F&M (Perú) y CMN, productoras del tour en Latinoamérica, anunciaron que las fechas en Lima se adelantan dos semanas. La gira ‘Tour Debí Tirar Más Fotos’ mantendrá su formato y condiciones ya anunciadas. Las empresas recomiendan seguir sus canales oficiales para futuras actualizaciones. Este cambio forma parte de un reajuste global del cronograma del artista.

