Delia Espinoza solicita al JNE evaluar la candidatura de Fernando Rospigliosi al Senado

Delia Espinoza pide a la Corte Suprema notificar al JNE evaluar candidatura al Senado de Rospigliosi tras condena por difamación. | Composición/LR

Delia Espinoza pide a la Corte Suprema notificar al JNE evaluar candidatura al Senado de Rospigliosi tras condena por difamación. | Composición/LR

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza Valenzuela, solicitó al Juzgado Penal Supremo Unipersonal que se le notifique al Jurado Nacional de Elecciones sobre la sentencia condenatoria del candidato al Senado y actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El 7 de abril, el Poder Judicial resolvió condenar a Fernando Rospigliosi a nueve meses prisión suspendida por difamación agravada contra Delia Espinoza Valenzuela. Además, se le impuso la pena de 100 días multa y una reparación civil de S/200.000.

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La abogada señala en el pedido que la notificación al JNE es indispensable dado que el proceso de las Elecciones Generales 2026 aún se encuentra en la etapa de cómputo de votos y no se han proclamado resultados finales, corresponde al ente rector revisar la idoneidad de las candidaturas.

“Es necesario que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, evalúe la condición actual de dicho candidato, conforme a las normas electorales vigentes", se lee.

En el documento indica que el objetivo de esta medida es asegurar el correcto desarrollo de los comicios. "(…) parte de ello es asegurarse que ningún candidato que ya no reúna los requisitos, o haya incurrido en algún impedimento, sea proclamado de forma ilegal".

La decana enmarca su pedido en el artículo 34-A de la Constitución. Esta norma establece que están impedidas de postular a cargos de elección popular aquellas personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

“Conforme a las normas electorales vigentes y a la idoneidad que debe reunir el perfil de cada candidato, debiendo excluirse aquellos que han sido objeto de sentencia penal en primera instancia, conforme al mandato constitucional".

En el pedido también recuerda que el propio presidente del JNE, Roberto Burneo, ha expresado su voluntad de revisar cualquier incidencia del proceso electoral. “Considerando que como usted ha manifestado públicamente que (...) evaluarán todas las incidencias, y que incluso si se tienen que tomar decisiones, así sean las más drásticas, las implementará".

Detalles de la sentencia por difamación

El conflicto comenzó el año pasado tras una reunión oficial entre Delia Espinoza y un grupo de víctimas de las protestas de 2022. Rospigliosi criticó el encuentro en sus redes sociales calificando a la entonces fiscal de la Nación como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.

Aunque Espinoza envió una carta notarial solicitando una rectificación, el congresista se reafirmó en sus ataques. Aseguró que el grupo de víctimas era una "fachada de subversivos" y acusó a la magistrada de apoyar a delincuentes mientras investigaba a las fuerzas del orden.

“Ella se reunió con la Organización nacional de mártires y víctimas 2022-2023 (típica fachada de subversivos) para apoyarlos y jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares que evitaron que las violentas hordas terroristas y delincuenciales repusieran al golpista Pedro Castillo e instauraran una dictadura en el Perú”.

Posteriormente, tras la salida de Espinoza de la Fiscalía, el legislador volvió a arremeter en su cuenta de X, llamándola “desquiciada” y afirmó además que su permanencia en el cargo respondía a intereses de “la mafia caviar”.