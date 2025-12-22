Lambayeque: buscan intensificar la vacunación de 20.000 adultos mayores ante el riesgo de la "súper gripe" A H3N2

Frente a la preocupación que ha generado la propagación de la denominada "súper gripe", causada por la influenza A H3N2 variante K, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque anunció acciones para intensificar la vacunación de los adultos mayores de esta localidad, grupo poblacional más vulnerable ante esta enfermedad.

Puedes ver: Comerciantes del mercado Modelo en Chiclayo pagan a delincuentes por espacios públicos durante campaña navideña

El titular de la Geresa Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, explicó que en lo que va del año se han aplicado 24.000 dosis de la vacuna contra la influenza. No obstante, son unas 20.000 personas mayores de 55 años las que faltan inmunizar en Lambayeque, por lo que ellos se han convertido en el principal objetivo del personal sanitario en estos días antes del final del año.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Nuestros adultos mayores tienen que vacunarse porque son una población de riesgo. Ahora en nuestra región no tenemos datos sobre casos sospechosos de la 'súper gripe', pero la H3N2 existe hace tiempo en nuestra región: el año pasado tuvimos de otra variante un total de 70 casos. Ahora es una variante nueva, por lo que cada año viene una vacuna nueva y debe ser aplicada", manifestó.

Puntos de vacunación

Para lograr inocular a estos adultos mayores y unos 1.400 niños se aperturarán puntos fijos de vacunación en hospitales y lugares de concurrencia masiva, tal como pasó durante la pandemia de la COVID-19. Con ello se espera ampliar la cantidad de personas protegidas contra este mal que amenazan a expandirse durante las próximas festividades en nuestro país.

El personal también falta inocular

Finalmente, el gerente regional de Salud mencionó que hay 1.500 trabajadores de hospitales y centros de salud que no están vacunados, siendo una probabilidad que se contagien y con ello se disminuya la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante un embate de la influenza. En ese sentido, hizo un llamado para que el personal también sea parte de la inmunización.