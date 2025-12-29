El joven fue hallado sin vida tras desaparecer en plena Navidad. | Composición LR | Yazmín Araujo

Un joven, identificado como Carlos Américo Torres (20), quien es soldado del Ejército Peruano, fue hallado sin vida luego de salir de la base militar de Güeppí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto, con motivo de las celebraciones navideñas.

La víctima prestaba servicio en la zona fronteriza de Loreto, entre Colombia y Brasil. Su cuerpo fue encontrado en un río de la localidad de Manuel Clavero, lo que dio lugar a la intervención de las autoridades para iniciar las diligencias correspondientes.

Salió a celebrar Navidad y no se supo más de él

Según información preliminar, después de salir de la base para las festividades de Navidad, los familiares de Torres no recibieron más noticias de él hasta el reporte de su hallazgo. El tiempo exacto en que estuvo desaparecido aún no ha sido precisado por las autoridades.

El caso, que continúa bajo investigación, ha generado profunda consternación entre sus familiares y allegados, debido a la incertidumbre sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Sin embargo, la familia de Carlos Américo señaló que las condiciones en que fue encontrado el cuerpo del joven militar sugieren un posible homicidio. Pese a ello, hasta el momento no se ha determinado oficialmente cómo ocurrieron los hechos ni quiénes serían los responsables. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades.

