Feminicidio de una estilista: Así detuvieron en Loreto al principal sospechoso

Allison fue una joven chiclayana llena de sueños, una talentosa estilista de solo 20 años, cuya vida fue arrebatada injustamente el 27 de agosto del 2025, en San Juan de Miraflores. Hoy, a cinco meses del asesinato, agentes de la Dirección de Investigación Criminal capturaron al presunto feminicida que se hallaba oculto en la selva de Loreto.

Maycol Smith Quiñones Bravo, de 25 años, fue atrapado en el centro poblado de Saramiriza, distrito de Manseriche, en la provincia del Datem del Marañon.

La familia y amigos de Alisson Elizabeth Arribasplata Diaz venían exigiendo justicia desde el 27 de agosto del año pasado. Ella había viajado a Lima para especializarse y luego ir a trabajar al extranjero, pero fue hallada sin vida con lesiones compatibles con asfixia por estrangulación, recordó su tía Edith Díaz.

Desde Familias Unidas por Justicia: Familiares de víctimas de Feminicidio, también pedían a las autoridades la captura de los responsables y compartían su dolor como “familia de lucha y memoria”.

Este martes el presunto homicida fue detenido por personal especializado de la División de Homicidios de la Dirincri, en cumplimiento de un mandato judicial vigente.

El operativo se desarrolló cuando las fuerzas de seguridad detectaron sus movimientos en esa zona de Loreto

El agresor supuestamente cometió el crimen en el mismo cuarto que la joven estilista había alquilado y, tras perpetrar el asesinato escapó en complicidad de otros sujetos.

La Policía definió al hombre como un "psicópata" que, a su juicio, "no puede alegar una emoción violenta o un estado transitorio de inimputabilidad o de que no sabía lo que estaba haciendo" porque cuando la policía científica entró a registrar la casa donde ocurrió el suceso, descubrieron que había elementos que trataron de borrar.

"Esta actitud posterior al delito es típica de alguien que está plenamente en uso de sus condiciones mentales" y, aun así, "realizó este feminicidio", agregó un agente.

El presunto feminicida es trasladado a Lima donde continuarán las diligencias para determinar la responsabilidad de cada unom de los implicados.El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reveló que de enero hasta noviembre del 2025 al menos 128 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas.

Durante el año pasado miles de mujeres salieron a las calles para protestar contra los feminicidios y la violencia de género, en reacción a los brutales asesinatos y tentativas.

CANAL DE AYUDA

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.