La construcción de la Nueva Vía Expresa Santa Rosa, con un costo estimado de más de S/ 1.700 millones, ha generado un intenso debate entre autoridades y vecinos del Callao. De acuerdo con información proporcionada por el Laboratorio de Urbanistas del Callao, la arquitecta Ariana Sierra Yunis, encargada de la ampliación del aeropuerto, sostuvo que el terminal aéreo necesita del Puente Santa Rosa y no de la Vía Expresa que el MTC planea construir en la zona.

Yina Rivera, representante del Colectivo de Vecinos Callao le Dice No a la Vía Expresa Santa Rosa, ha expresado su preocupación por las irregularidades en el desarrollo del proyecto. "No hay un estudio de tráfico. Cuando me enteré de esta amenaza del MTC sobre nuestro territorio en marzo del 2022, lo primer que hice fue pedir los estudios que sustenten esta obra. Desde ese año hasta ahora he tenido una respuesta negativa", argumentó.

Expertos advierten que la Nueva Vía Expresa Santa Rosa sería innecesaria

A pesar de que las autoridades aseguran que la obra aliviará la congestión vehicular, los vecinos sostienen que no existe un problema real de tráfico en la zona. El MTC ha argumentado que la nueva vía es esencial para mejorar la conectividad entre La Perla y Bellavista, pero los residentes desestiman esta afirmación, señalando que las decisiones se han tomado sin consultar adecuadamente a la ciudadanía afectada.

Las áreas verdes que se verían afectadas tras la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Laboratorio de Urbanistas del Callao

La oposición de los vecinos se ha intensificado ante la falta de información clara sobre el proyecto. Yina Rivera ha señalado que el MTC, Provías y PMO Vías no han presentado un estudio de tráfico que justifique la necesidad de la obra. "Hay muchos intereses de por medio para la construcción de la Nueva Vía Expresa Santa Rosa", afirmó Rivera, sugiriendo que la ejecución del proyecto responde a intereses ajenos a la comunidad.

Análisis del proyecto Vía Expresa Santa Rosa

Desde el Laboratorio de Urbanistas del Callao, el Arquitecto Bryan Castillo Dávila, detalló cuáles son los problemas en torno a la obra de la Vía Expresa Santa Rosa, la cual no sería necesaria para el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. "No se dice que el aeropuerto nunca pidió esa obra, tampoco se dice que los representantes del aeropuerto ya salieron a decir que no necesitan de la obra. Tampoco señalan, por parte del MTC, que esta obra es ineficiente", comentó.

Desde el Laboratorio Urbanistas del Callao advierten que la obra tendría problemas técnicos.

De acuerdo al análisis realizado por los especialistas, la construcción de la Vía Expresa elevada en la av. Santa Rosa generaría las siguientes problemáticas:

Generará a nivel de calle una sensación de inseguridad: La construcción de la vía elevada propiciará que el entorno urbano en el Callao se vuelva inseguro, teniendo en cuenta el poco mantenimiento que existe bajo estas infraestructuras.

La construcción de la vía elevada propiciará que el entorno urbano en el Callao se vuelva inseguro, teniendo en cuenta el poco mantenimiento que existe bajo estas infraestructuras. Contaminación ambiental y sonora: Debido a la concentración de automóviles en una sola vía, se propiciará el aumento de la contaminación en la zona.

Debido a la concentración de automóviles en una sola vía, se propiciará el aumento de la contaminación en la zona. Eliminación de más 19000 m2 áreas verdes: Con la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, los vecinos se han mostrado preocupados por la destrucción de un eje ecosistémico al talar más de 1.000 árboles.

Con la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa, los vecinos se han mostrado preocupados por la destrucción de un eje ecosistémico al talar más de 1.000 árboles. Eliminación de condición de zona segura de la avenida: La avenida Santa Rosa es una de las primeras zonas de evacuación para cientos de miles de personas. Debido a su ubicación y sección vial es también una zona segura en caso de sismos. Por ello, con la construcción de la Vía Expresa, el lugar pasaría a ser considerado como una zona de alto riesgo.

La avenida Santa Rosa es una de las primeras zonas de evacuación para cientos de miles de personas. Debido a su ubicación y sección vial es también una zona segura en caso de sismos. Por ello, con la construcción de la Vía Expresa, el lugar pasaría a ser considerado como una zona de alto riesgo. Reducción del espacio urbano para el peatón: La obra que contempla la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa cambiará totalmente las características que tiene el espacio urbano.

La obra que contempla la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa cambiará totalmente las características que tiene el espacio urbano. Flujo vehicular concentrado en una única vía: El estudio realizado indica que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez necesita un puente para cruzar el Río Rímac y conectar con la Avenida Santa Rosa, pero no requiere de la construcción de la Vía Expresa Santa Rosa.

Del mismo modo, Bryan Castillo indicó que la obra generaría un cuello de botella, pues al salir del aeropuerto se tendría tres carriles y que, a medida que se llega a la Costa Verde, se reduciría a un solo carril, lo cual podría generar un intenso tráfico en la zona, según advierte el Laboratorio de Urbanistas del Callao. "Entonces, esta promesa de llegar en 5 minutos es falsa", argumentó.

¿Qué exigen los residentes de la av. Santa Rosa?

En base los requerimientos de autoridades, vecinos y profesionales de la zona afectada, ellos piden lo siguiente:

No concentrar los accesos al aeropuerto por un solo lugar para luego salir con la solución de la Vía Expresa Santa Rosa.

Mantengan las dos terminales del aeropuerto.

Mantengan el acceso por Faucett y, además, los accesos por Santa Rosa y Morales Duarez como segundo acceso.

No construir la VESR, porque es una obra obsoleta que genera tráfico vehicular y que destruye un corredor verde de más de 1,000 árboles y más de 26,000 m2 de áreas verdes en una zona residencial.

Advierten la pérdida de más de 19.000 m2 si se construye la Vía Expresa Santa Rosa.

Otras alternativas para la obra

En conversación con La República, el Ingeniero César Zevallos, representante del CIP Lima, brindó mayores detalles sobre la situación de las obras del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) en nuestro país resaltando la importancia del expediente técnico y advirtió que si este no tiene calidad, lo mismo se reflejará en la construcción de la obra.

"Nuestra problemática es otra (...) se ha cambiado el diseño que algunos opinamos que no es lo más conveniente porque ahora se van a generar cruces de dirección en la misma Moráles Duárez para entrar a las curvas que se tienen que hacer hacia el lado de Faucett como al de Néstor Gambetta. Ya no es tan eficiente como debería de haber sido (...) Cómo va a ser el ingreso de la Costa Verde a este viaducto, con qué pendientes con qué ancho", empezó diciendo.

En ese sentido, el ingeniero Zevallos resaltó que se debió considerar otras alternativas en la avenida Santa Rosa y no únicamente plantear una Vía Expresa. "La gran solución debió ser un túnel que vaya desde la Costa Ver, no a la altura del mar, sino un poco más elevado, y entrar hasta el aeropuerto. Pero si estamos construyendo de 10 a 20 km por qué no vamos a entrar por un túnel que es más eficiente. Un buen estudio de tráfico indicaría cuáles serían sus salidas", acotó el especialista.

