Sociedad

Caen Los Ingenieros del Placer, red de trata de personas en San Juan de Lurigancho, y rescatan a 8 mujeres víctimas de explotación

Durante el operativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres presuntos integrantes de la organización criminal, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Caen Los Ingenieros del Placer, red de trata de personas en San Juan de Lurigancho, y rescatan a 8 mujeres víctimas de explotación
Caen Los Ingenieros del Placer, red de trata de personas en San Juan de Lurigancho, y rescatan a 8 mujeres víctimas de explotación | Foto: Difusión.

La noche del 4 de enero, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon a la organización criminal denominada Los Ingenieros del Placer, dedicada al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, durante un operativo ejecutado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La intervención permitió la detención de tres presuntos integrantes de la red y el rescate de ocho mujeres, quienes se encontraban sometidas a condiciones de coacción y vulnerabilidad en un local nocturno.

El despliegue policial se realizó como parte de una acción de inteligencia y control territorial, tras identificar el establecimiento como un punto donde se cometerían actividades ilícitas vinculadas a la explotación sexual. Las víctimas, de nacionalidad peruana y extranjera, fueron derivadas a los programas de protección correspondientes

Tres detenidos en local nocturno

En medio del operativo, la División de Investigación de Trata de Personas capturó a Clever Pascacio (40), Roberto Gonzáles (44) y Luis Cántaro (20), presuntos integrantes de Los Ingenieros del Placer.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP y quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en esta modalidad delictiva. Asimismo, en el inmueble se incautó S/553 en efectivo junto a celulares, un talonario de tickets, un DVR y un POS.

La PNP detuvo a tres presuntos integrantes de Los Ingenieros del Placer. Foto: Difusión.

La PNP detuvo a tres presuntos integrantes de Los Ingenieros del Placer. Foto: Difusión.

Extensión del estado de emergencia

La intervención se ejecutó en el contexto de la ampliación del estado de emergencia por 30 días más en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Tras finalizar el periodo establecido por el Poder Ejecutivo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá que presentar un informe con los resultados obtenidos durante el estado de emergencia al Ministerio del Interior y posteriormente enviado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial.

El informe permitirá conocer si la medida "contribuyó a reducir los índices delictivos y a restablecer el control del orden interno en Lima y el Callao”, además de servir como antecedente para posteriores decisiones sobre la continuidad o ajustes en la estrategia de seguridad.

