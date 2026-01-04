HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: ronderos anuncian medida disciplinaria contra gobernador regional por abandono de vía

Las rondas campesinas de Sandia acusan a Richard Hancco de incumplir el compromiso de enviar maquinaria permanente para intervenir la vía ante deslizamientos, como el ocurrido el último día del 2025 que arrastró una miniván.

Deslizamiento destrozó minivan, felizmente sin heridos ni víctimas mortales. Foto: difusión.
Deslizamiento destrozó minivan, felizmente sin heridos ni víctimas mortales. Foto: difusión.

Tras varios días de intensas labores, la minivan de la empresa Corporación que cayó al barranco cerca del puente Huancuire, en la carretera Sina–Yanahuaya (provincia de Sandia, región Puno), fue finalmente recuperada. El accidente ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando un derrumbe arrastró la unidad hacia un abismo de más de 200 metros.

Aunque el rescate fue exitoso, el vehículo quedó totalmente inservible. Debido a ello, los ronderos de la zona anunciaron que aplicarán una medida disciplinaria contra el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, por su falta de compromiso con el mantenimiento de la vía.

Huaico arrastró miniván

El propietario y conductor de la unidad, que había adquirido el vehículo apenas seis meses atrás, hizo un llamado urgente a las autoridades y a la población para recibir apoyo solidario. La minivan representaba su única herramienta de trabajo y el principal sustento económico de su familia. Para cualquier colaboración, compartió su número de Yape: 984266817.

El accidente se produjo de manera repentina, tras un deslizamiento de tierra que sorprendió a la unidad en plena ruta. El conductor relató que viajaba con 13 pasajeros, quienes lograron descender minutos antes de que el vehículo se precipitara al vacío. La rápida reacción evitó una tragedia mayor.

Según información preliminar, la minivan permaneció colgada en el abismo por más de una hora, sin que se dispusiera de maquinaria pesada para auxiliarla. La vía estaba siendo atendida únicamente por un equipo particular, cuyo operador había concluido labores a las 6:00 p. m. del mismo día, dejando nuevamente expuesta la carretera a los peligros constantes de derrumbes.

La precariedad de la vía puso nuevamente en emergencia la selva puneña, por lo que transportistas y pasajeros denunciaron que la ausencia de maquinaria permanente incrementa el riesgo de accidentes, como el ocurrido en Sina–Yanahuaya, donde la vida de decenas de personas estuvo en peligro.

Anuncian medida disciplinaria contra el gobernador de Puno

Ante esta situación, las rondas campesinas del distrito de Yanahuaya anunciaron que someterán al gobernador regional Richard Hancco Soncco a una medida disciplinaria. Según el presidente de las rondas, Jhon Durand Ticona, el gobernador incumplió su compromiso de enviar maquinaria permanente para atender los deslizamientos en la zona, limitándose a dos días de trabajo en Yanahuaya y Putina Punco.

“Vamos a disciplinar al gobernador Richard Hancco porque ya no podemos estar con mentiras tras mentiras”, advirtió Durand Ticona, recordando que las rondas están facultadas por la Constitución para exigir el cumplimiento de compromisos.

