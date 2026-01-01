Adulto mayor fallece tras ser impactado por motociclista en Arequipa: conductor conducía en estado de ebriedad

Adulto mayor fue trasladado hasta el Hospital Regional Honorio Delgado, sin embargo, falleció tras sus graves heridas. Foto: Wilder Pari, La Repúblca

Adulto mayor fue trasladado hasta el Hospital Regional Honorio Delgado, sin embargo, falleció tras sus graves heridas. Foto: Wilder Pari, La Repúblca

Un adulto mayor falleció en las últimas horas del 2025, luego de ser atropellado por una motocicleta en la ciudad de Arequipa. El conductor del vehículo quedó detenido y según las pesquisas iniciales, conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 p.m. del 31 de diciembre en la primera cuadra de la avenida Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según testigos, la víctima, Carlos Alfredo Rodríguez Aguirre (82), cruzaba la pista cuando fue impactado por la motocicleta Nexus de placa 6263-4V, manejada por Ángel Marcano Rodríguez (22).

La víctima fue derivada de emergencia hacia el Hospital Regional Honorio Delgado. Empero, a pesar de la rapidez del traslado y la cercanía del nosocomio, el adulto mayor falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Según información policial, el detenido es de nacionalidad venezolana y se desplazaba hacia la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, donde laboraría como ayudante de carga en los mercados de la zona.

Vecinos de la zona exigieron una mejor señalización, asimismo pidieron a las autoridades ser más exhaustivas con los operativos de tránsito para detectar a conductores ebrios.