HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Sociedad

Adulto mayor fallece tras ser impactado por motociclista en Arequipa: conductor conducía en estado de ebriedad

El hecho ocurrió en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La víctima fue identificada como Carlos Alfredo Rodríguez Aguirre, quien cruzaba la pista cuando fue embestido.

Adulto mayor fue trasladado hasta el Hospital Regional Honorio Delgado, sin embargo, falleció tras sus graves heridas. Foto: Wilder Pari, La Repúblca
Adulto mayor fue trasladado hasta el Hospital Regional Honorio Delgado, sin embargo, falleció tras sus graves heridas. Foto: Wilder Pari, La Repúblca

Un adulto mayor falleció en las últimas horas del 2025, luego de ser atropellado por una motocicleta en la ciudad de Arequipa. El conductor del vehículo quedó detenido y según las pesquisas iniciales, conducía en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 p.m. del 31 de diciembre en la primera cuadra de la avenida Daniel Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según testigos, la víctima, Carlos Alfredo Rodríguez Aguirre (82), cruzaba la pista cuando fue impactado por la motocicleta Nexus de placa 6263-4V, manejada por Ángel Marcano Rodríguez (22).

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

lr.pe

La víctima fue derivada de emergencia hacia el Hospital Regional Honorio Delgado. Empero, a pesar de la rapidez del traslado y la cercanía del nosocomio, el adulto mayor falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Según información policial, el detenido es de nacionalidad venezolana y se desplazaba hacia la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, donde laboraría como ayudante de carga en los mercados de la zona.

Vecinos de la zona exigieron una mejor señalización, asimismo pidieron a las autoridades ser más exhaustivas con los operativos de tránsito para detectar a conductores ebrios.

Notas relacionadas
Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

LEER MÁS
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

Cerro Verde y SEDAPAR formalizan alianza estratégica para el desarrollo sostenible de Arequipa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

Dueño de carretilla intervenida por fiscalizadores de San Isidro asegura que es el cuarto puesto que le quitan: "Sigo comprando"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Sociedad

Nueve incendios se reportaron en el primer día de 2026 en Arequipa

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 31 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025